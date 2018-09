Napoli-Fiorentina | Insigne cambia ruolo e fa 50 | ' Spero di essere il preferito di

Serie A - al Napoli basta Insigne : Fiorentina ko 1-0. Azzurri primi : Dopo oltre 70 minuti di assedio è una fiammata di Lorenzo Insigne a regalare i tre punti al Napoli di Carlo Ancelotti , vittorioso per 1-0 sulla Fiorentina nel secondo anticipo della 4/a giornata di ...

Napoli-Fiorentina 1-0 : Insigne rilancia gli azzurri - primo ko viola : NAPOLI - Insigne piega una buona Fiorentina al San Paolo permettendo così al Napoli di tornare al successo dopo il ko di Genova contro la Sampdoria, e di agganciare almeno per il momento la Juventus ...

Pagelle/ Napoli-Fiorentina (1-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 4^ giornata) : Pagelle Napoli Fiorentina (1-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 4^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 20:27:00 GMT)

Il Napoli stende la Fiorentina : Allo Stadio San Paolo il Napoli torna alla vittoria in campionato sconfiggendo la Fiorentina per 1-0, nell'anticipo della quarta giornata della Serie A. Torna a sorridere Carlo Ancelotti, che contro ...

A San Siro vince il Parma : l’Inter sprofonda nella crisi Il Napoli batte la Fiorentina 1-o : L’attacco non si sblocca e spreca, il giro palla della squadra di Spalletti è troppo lento. Manca un rigore per un mani non visto. Gli emiliani colpiscono nel secondo tempo

Insigne aiuta Ancelotti : il Napoli stende la Fiorentina : Carlo Ancelotti vince in un San Paolo semivuoto. Il suo Napoli soffre ma supera una buona Fiorentina. Decide Lorenzo Insigne,

Napoli-Fiorentina 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : Dopo il tracollo di Genova, Ancelotti cambia qualcosa anche in vista della Champions: tra i pali Karnezis sostituisce Ospina, mentre in difesa c’è Maksimovic a far coppia con Koulibaly; davanti, Mertens vince il ballottaggio con Milik. Pioli recupera Veretout e sceglie ancora Dragowski tra i pali. Il Napoli parte meglio, ma la Fiorentina lo argina abbastanza tranquillamente nei primi 45′. Milik, entrato per un impalpabile ...

Napoli-Fiorentina 1-0 : il tabellino : Napoli-Fiorentina 1-0, Primo tempo 0-0, MARCATORI Insigne al 34' s.t. NAPOLI, 4-4-2, Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Ounas dal 25' s.t.,, Allan, Hamsik, Zielinski; Mertens,...

Napoli-Fiorentina 1-0 : Insigne regala il successo ad Ancelotti : Finisce 1-0 l'anticipo della quarta giornata di Serie A tra Napoli e Fiorentina allo stadio San Paolo. Ci pensa un gol di Insigne al 79' , tiro ad incrociare che passa tra le gambe di Pezzella e non ...

Serie A - Napoli-Fiorentina 1-0 : Lorenzo Insigne decide la sfida con un gol pesantissimo a dieci minuti dalla fine : Il Napoli batte la Fiorentina per 1-0 con un gol di Insigne a dieci minuti dalla fine di una partita resa molto complicata dall’organizzazione esemplare della squadra di Pioli. Il Napoli ha creato molto ma ha anche concesso molti spazi alla Fiorentina che non ha sfruttato un paio di possibili occasioni con Chiesa e Simeone. I partenopei volano così a nove punti in classifica dopo quattro giornate, mentre i Viola perdono il primo match del ...

Napoli - un passo alla volta! La difesa regge - Insigne stende la Fiorentina e cancella i (comprensibili) musi lunghi : Napoli che blinda la difesa e supera la Fiorentina grazie a due giocate dei singoli: 3 punti e testa della classifica per i partenopei, ma gli standard ‘da scudetto’ sono ancora ben lontani Una settimana di sosta, per le Nazionali e per assimilare lo schiaffo subito fuoricasa contro la Sampdoria, è quanto bastato al Napoli per tornare sulla ‘retta via’ che porta allo scudetto. Gli azzurri ripartono dal San Paolo, ...

È il Napoli l'unica anti-Juve - Insigne piega la Fiorentina : 1-0 : La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens nel tridente e il...

Napoli - Fiorentina 1-0 LIVE : cronaca diretta e risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Napoli-Fiorentina IN diretta 79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL Napoli! INSIGNE! 78' I ritmi non sono mai stati altissimi, ...

Il Napoli ringrazia Insigne : Fiorentina battuta 1-0 : Per l'Inter, San Siro è diventato stregato. Nel primo anticipo della quarta giornata di Serie A, i nerazzurri perdono 1-0 con il Parma (gran tiro di di Dimarco) e restano inchiodati a quota quattro punti. Ora big match al San Paolo.