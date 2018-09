Napoli-Fiorentina | formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018 2019

Giovanni Galli : «Per la Fiorentina è la prova del nove. Il Napoli ha cambiato volto» : ROMA - "È la prima prova del nove per la Fiorentina, se vogliamo ". Così Giovanni Galli , l'ex portiere che ha difeso sia la porta dei viola, nove stagioni, sia quella del Napoli , ha esordito nell'...

Serie A - Napoli-Fiorentina sfida da bomber : l'Over a 1 - 57 : TORINO - Il Napoli è chiamato a riscattare la prestazione disastrosa con la Sampdoria. La Fiorentina, reduce da due partite, due vittorie e sette reti all'attivo, a confermarsi. Sarà una sfida ...

Pronostico Napoli Fiorentina/ Malusci : 'Viola al San Paolo per vincere - sarà la loro stagione!' - esclusiva - : Pronostico Napoli Fiorentina: l'intervista esclusiva ad Alberto Malusci, che analizza i temi principali della partita dello stadio San Paolo.

Napoli-Fiorentina - orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Il secondo dei tre anticipi della quarta giornata di Serie A 2018-2019 di calcio è Napoli-Fiorentina. Entrambe le squadre possiedono sei punti in classifica, ma i viola hanno disputato una partita in meno (la prima giornata contro la Sampdoria è stata rinviata), mentre i partenopei vorranno riscattarsi dopo la deludente sconfitta per 3-0 al Marassi contro i blucerchiati. Negli ultimi cinque precedenti in campionato il Napoli ha avuto la meglio ...

