Muore in ospedale dopo incidente a Roncadelle

Tragedia in Calabria - bimbo Muore dopo ricovero in ospedale : Un bambino di soli 2 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, 11 settembre, nell'ospedale civile Annunziata di Cosenza, dove era stato ricoverato per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Come gia' anticipato, il piccolo non è sopravvissuto all'operazione ed in merito, adesso, i genitori vogliono vederci chiaro ed hanno presentato una denuncia. Non è l'unica Tragedia accaduta in Calabria nelle ultime ore: un uomo è morto a to di un ...

Choc all'ospedale di Salerno : 45enne cade da finestra e Muore : 45enne cade nel vuoto al Ruggi. A precipitare una donna ricoverata in osservazione breve intensiva. Stamattina, stando a una prima ricostruzione, la stessa sarebbe uscita dal reparto e sarebbe salita...

Chieti - Muore tre ore dopo le dimissioni dall'ospedale : aperta un'inchiesta : Dimesso dall'ospedale di Chieti, muore a casa tre ore dopo. La Procura indaga sul decesso di Alberto Corrado, 59 anni, di Manoppello. Venerdì pomeriggio, in base a quanto ricostruito dai famigliari, l'...

Muore subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Chieti - scatta l'inchiesta : E' morto subito dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Chieti, dove era stato ricoverato per oltre due settimane, a causa di problemi di natura cardiaca. Questa la tragica fine di un uomo di ...

Dimessa dall’ospedale - bimba di 4 anni Muore di meningite poche ore dopo : La drammatica storia di Gracie Foster, una bimba morta improvvisamente a quattro anni, arriva dall’Inghilterra. La piccola avrebbe dovuto subire un intervento di routine alle tonsille ma secondo i medici era troppo debole e così l’hanno rimandata a casa.Continua a leggere

Roma - 15 ore su una barella : anziana cade in bagno e Muore in ospedale : Una donna di 72 anni, Giulia Rondino , è morta all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sbattendo la testa in bagno dopo una caduta. Aveva trascorso 15 ore in una barella del pronto soccorso. La donna era ...

“Non ha niente”. Dimessa dall’ospedale - Muore poche ore dopo. La rabbia della mamma : “Poteva salvarsi” : Si torna a parlare di meningite. In Toscana, negli ultimi giorni, si sono registrati ben quattro casi da tenere sotto controllo. Intanto, però, dall’Inghilterra arriva l’ennesimo caso di malasanità. Una bambina di quattro anni è morta di meningite e per avvelenamento del sangue nell’ottobre 2015. La piccola si chiamava Gracie Foster ed era di Chesterfield, nel Derbyshire. Per lei era previsto un ricovero in vista di ...

Neonata Muore dopo il parto - dramma in ospedale. 4 indagati per omicidio colposo : Lo scorso 25 agosto una bambina Neonata morì subito dopo il parto all'ospedale di Alessandria: per quella tragedia quattro medici sono stati iscritti nel registro degli indagati, dopo che la famiglia ...

All’ospedale di Alessandria bimba Muore subito dopo il parto : 4 medici indagati : Sono in corso indagini sulla morte di una neonata, avvenuta il 25 agosto scorso, All’ospedale di Alessandria. La famiglia della piccola aveva chiesto l’intervento dei carabinieri e la procura ha disposto l’autopsia sul corpo della bambina e aperto un fascicolo per omicidio colposo. indagati quattro medici.Continua a leggere

“Voleva curarsi - glielo hanno impedito”. Maria Elena - Muore a 26 anni a causa dell’anoressia. Pesava 28 chili ma è stata dimessa dall’ospedale. La rabbia del fratello : L’anoressia è tra i più noti disturbi alimentari tra i giovani ed è il più pericoloso. È una problematica che si riscontra molto nel sesso femminile e l’età d’insorgenza varia dai dieci anni fino alla tarda adolescenza ed all’inizio dell’età adulta. Ed è proprio una giovane ragazza la sfortunata protagonista di una triste e ingarbugliata storia che arriva direttamente da Chieti, in Abruzzo. Maria Elena Pomipilio aveva 26 anni, ...

“Non ce l’ha fatta”. Taranto choc : Muore a soli 12 anni. La folle corsa in ospedale - poi la conferma : il tragico racconto : Una notizia agghiacciante che ha immediatamente sconvolto l’Italia intera per la sua drammaticità. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio a Taranto. Una ragazzina di dodici anni è caduta da un balcone al terzo piano di uno stabile in via Cesare Battisti 167, in cui viveva. Ricoverata in gravissime condizioni, purtroppo non ce l’ha fatta. A darne notizia sono i quotidiani locali secondo cui i medici hanno accertato la morte cerebrale ...

Tragedia all'ospedale : donna Muore nello schianto al suolo dopo un volo dalla torre del Morgagni : Un volo nel vuoto da un piano alto della parte nuova dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, con lo schianto al suolo all'interno di un 'fosso' che costeggia la struttura ospedaliera a servizio dei semi-...

Deve sottoporsi ad un’operazione urgente - ma in ospedale mancano i letti : bimbo Muore : Kayden Urmston-Bancroft aveva solo 20 mesi quando è morto al Royal Manchester Children's Hospital. Il piccolo era in attesa di essere sottoposto ad un fondamentale intervento chirurgico da almeno tre giorni. Purtroppo non è mai arrivato in sala operatoria.Continua a leggere