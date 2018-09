MOVIOLA VAR SERIE A Video | terza giornata | Gagliardini da espulsione | Dimarco

Milan-Roma - MOVIOLA : l'arbitro Guida 'salvato' dal VAR : l'arbitro Marco Guida viene salvato dall'ausilio tecnologico in un paio di circostanze; ma andiamo con ordine: come riporta l'analisi della moviola dalla Gazzetta dello Sport nel primo tempo il ...

Serie A - la MOVIOLA della 1ª giornata : Inter - il rigore ci sta. Toro - su Iago il Var non interviene : Si apre la seconda stagione arbitrale con la Var, quella della maturità. Il contributo tecnologico si conferma prezioso: quando Inter viene, lo fa bene, evitando un errore. I casi di sabato lo ...

Var in Serie A - video MOVIOLA/ Annullato il gol di Iago Falque in Torino Roma (1^ giornata) : Il Var è già intervenuto nella domenica di Serie A, dopo gli episodi di Verona: in Torino Roma l'arbitro Di Bello ha Annullato il gol di Iago Falque. Tutti gli episodi della prima giornata(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:45:00 GMT)