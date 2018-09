Mourinho si tiene stretto Pogba | Non mi ha mai detto di volersene andare

quotidiano

: @FBiasin Mourinho: 'a 30 anni parleremo ancora dell'immaturità di #Balotelli' (Balo ne aveva meno di 20) O è un ve… - gnomo_LoHacker : @FBiasin Mourinho: 'a 30 anni parleremo ancora dell'immaturità di #Balotelli' (Balo ne aveva meno di 20) O è un ve… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Il tecnico ex Inter prova a mettere a tacere le voci che vorrebbero il francese lontano da Manchester già a gennaio: "Finché non sentirò Mino Raiola dire che sta lavorando per portare via, non ...