Moto2 – Il clamoroso retroscena | Fenati potrebbe tornare a correre in Giappone

sportfair

: RT @tg2rai: #MisanoGP, nella #Moto2 clamoroso gesto di #Fenati. Dopo diversi contatti con il collega #Manzi, mette la mano sul freno del ri… - Marco_chp1 : RT @tg2rai: #MisanoGP, nella #Moto2 clamoroso gesto di #Fenati. Dopo diversi contatti con il collega #Manzi, mette la mano sul freno del ri… - Annabel27034387 : RT @tg2rai: #MisanoGP, nella #Moto2 clamoroso gesto di #Fenati. Dopo diversi contatti con il collega #Manzi, mette la mano sul freno del ri… - tg2rai : #MisanoGP, nella #Moto2 clamoroso gesto di #Fenati. Dopo diversi contatti con il collega #Manzi, mette la mano sul… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Incredibile ma vero: Romanoa gareggiare in, una volta scontate le due giornate di penalità La FMI ha confermato ieri, all’audienza del Tribunale Federale, la sospensione cautelare di Romanodall’attività sportiva e federale. Dopo quanto accaduto domenica scorsa durante la gara didel Gp di San Marino, il team Snipers, squadra di, oltre la squalifica per 2 Gran Premi ha deciso di punire il 22enne di Ascoli Pisceno con la rescissione del contratto., dunque, è attualmente a piedi, non ha una moto su cui sfrecciare in pista per proseguire il resto della sua stagione, ma nonostante la sospensione e la rescissione di contratto con la sua squadra, una volta scontate le 2 giornate di squalificain gara. Proprio così!, nel caso in cui trovasse una team disposto a dargli una moto,...