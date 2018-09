Moto contro un muretto | ferito il centauro Pegaso in volo

Napoli - si schianta in Moto contro un palo : muore sul colpo a 42 anni : Una drammatica vicenda [VIDEO]si è consumata nella frazione di Faibano, a Camposano, piccolo comune della provincia di Napoli, dove un uomo di quarantadue anni, Antonio Gradito, ha perso la vita a causa di un incidente mentre viaggiava in sella alla sua moto. Un terribile schianto che non gli ha lasciato scampo e che gli ha stroncato la vita praticamente sul colpo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l'uomo aveva compiuto il suo ...

Auto contro Moto nel centro abitato : tre persone in ospedale : BRINDISI - Auto contro moto in via Unione Sovietica al quartiere Bozzano a Brindisi: tre persone sono rimaste ferite, i due occupanti della moto in maniera più preoccupante. L'incidente si è ...

Napoli - si schianta in Moto contro un palo : muore sul colpo a 42 anni : Una drammatica vicenda si è consumata nella frazione di Faibano, a Camposano, piccolo comune della provincia di Napoli, dove un uomo di quarantadue anni, Antonio Gradito, ha perso la vita a causa di un incidente mentre viaggiava in sella alla sua moto. Un terribile schianto che non gli ha lasciato scampo e che gli ha stroncato la vita praticamente sul colpo. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, l'uomo aveva compiuto il suo ...

Morbegno - scontro con un'auto : Motociclista ferito : Ha provato a guidare la moto di un amico, ma il suo giro non è durato molto. Dopo poco più di cento metri si è scontrato con un'auto. Mercoledì poco dopo le 20.30, il personale del 118 è intervenuto a ...

Scontro auto Moto a Cesano : muore un 34enne originario di Solaro : Scontro auto moto a Cesano Maderno: muore un 34enne di Varedo Non ce l'ha fatta il 34enne che questa mattina poco prima delle 11 è rimasto coinvolto in un grave incidente a Cesano Maderno. L'uomo si ...

Cesano - scontro mortale in via San Carlo : perde la vita un Motociclista di Varedo : L'incidente è avvenuto giovedì 13 settembre, attorno alle 10.30. L'uomo che viaggiava a bordo di uno scooter, trasportato all'ospedale di Niguarda, è deceduto poco dopo. Ancora da chiarire l'esatta ...

Incidente a Tremosine - scontro tra auto e Moto : due feriti : Tremosine , Brescia, , 12 settembre 2018 - Grave Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi mercoledì 12 settembre in territorio di Tremosine , sull'alto garda. Un'auto e una motocicletta sono ...

Moto contro camion a Sanfré : morto centauro 63enne del paese vicino Bra : Gravissimo incidente stradale a Sanfrè in via circonvallazione poco dopo le 17,10. Un Motociclista si è scontrato contro un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bra, 118 e ...

Scontro frontale auto-Moto sul rettilineo : muore un 36enne : Un uomo di 36 anni è morto in un incidente stradale a Faenza poco prima delle 9 di stamani, 12 settembre. Originario della provincia di Bologna, il 36enne era in sella a una motocicletta e percorreva ...

Scontro tra Moto e suv sulla statale 275. Grave 27enne - : Un nuovo incidente macchia le strade del Salento. Intorno alle 17.30, un terribile Scontro si è verificato sulla strada statale 275 , all'altezza del Mercatino dell'Usato di Surano. Appena oltre il ...

Elena Aubry - 26enne morta dopo caduta in Moto/ Buche sotto accusa : “Moto fuori controllo per gli sbalzi” : Elena Aubry, 26enne morta dopo caduta in moto: Buche sotto accusa. “moto fuori controllo per gli sbalzi”, l'ipotesi della Procura che ha chiesto ricostruzione tridimensionale(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 17:34:00 GMT)

Tragico schianto in Moto contro guardrail : Federico muore a 24 anni : Il giovane centauro Federico Del Popolo avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo a terra e scivolando infine tra i paletti in lamiera del guard rail che non gli hanno lasciato scampo.Continua a leggere

Moto2 : il Codacons invia un esposto alla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...

Moto2 : il Codacons invia un esposto dalla Procura di Rimini contro Romano Fenati per tentato omicidio : Parafrasando un’opera di Edoardo De Filippo: “I guai non finiscono mai“. E’ proprio il caso di dirlo per quanto concerne il pilota italiano Romano Fenati. Il centauro della classe Moto2, resosi protagonista ieri di un episodio a dir poco vergognoso a danno di Stefano Manzi nel corso del GP di Misano 2018 (tredicesima prova del Mondiale di Moto2), continua ad essere nell’occhio del ciclone. Dopo aver subito la ...