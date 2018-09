Moscon vince la Coppa Agostoni

Ciclismo - Gianni Moscon rientra col botto : il corridore del Team Sky vince la Coppa Agostoni : rientrato dopo la squalifica comminatagli al Tour de France, Gianni Moscon è riuscito subito a vincere la Coppa Agostoni Gianni Moscon ha vinto la 72esima edizione della Coppa Agostoni. Il trentino del Team Sky, al rientro dopo la squalifica che gli era stata comminata per la manata al francese Elie Gesbert al Tour de France, si è imposto sul traguardo di Lissone dopo una volata a due con l’estone Taaramaae (Direct Energie) . Terzo ...

Coppa Agostoni 2018 - Gianni Moscon : “Vincere è bellissimo - che liberazione! La condizione è ottima”. Pronto per i Mondiali? : Gianni Moscon ha vinto la Coppa Agostoni 2018 grazie a una bellissima azione a 60 chilometri dal traguardo di Lissone, poi nel finale ha controllato i compagni di fuga e si è imposto in volata. Una vera e propria liberazione per il 24enne trentino che è tornato a festeggiare dopo la squalifica di cinque settimane inflittagli per aver dato un pugno a un avversario durante l’ultimo Tour de France. Il successo è fondamentale anche in ottica ...

Moscon : 'Ho il fuoco dentro - vincere subito per zittire tutti' : Afp Gianni, ha voglia di spaccare il mondo? 'Sì. Ma le dirò che all'accaduto… non ci sto pensando più. Non me ne frega niente, neppure di quello che dicono. Hanno continuato a buttarmi m&...

Ciclismo - Davide Cassani : “Vincere i Mondiali? Ci credo! Ce la giocheremo da squadra. Nibali - Aru - Moscon… formazione da definire” : Davide Cassani ha conquistato il suo primo titolo da quando è CT della Nazionale Italiana di Ciclismo su strada, domenica ha festeggiato il trionfo di Matteo Trentin agli Europei di Glasgow e ancora oggi fatica a descrivere a parole le emozioni che ha provato sulle strade scozzesi. L’ex corridore aspettava questo momento da più di quattro anni, nelle ultime stagioni gli azzurri erano sempre stati protagonisti nelle corse che contavano ma ...

Tour de France - Thomas e Froome controllano - ma Moscon viene espulso col Var. Ancora una fuga vince Cort Nielsen. : Cenni di cronaca. Risparmiamo la lista dei 29 che vanno in fuga. Ci sono però due italiani, Pozzovivo e Bennati. Chiaro che il piccolo Ventoux , il soprannome lo deve soprattutto la vento ...

