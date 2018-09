Morti in corsia a Saronno | Cazzaniga mi disse | Trucca le analisi | il prelievo fallo

Fidanzati travolti da auto sull'A19 - erano fermi sulla corsia d'emergenza : Morti due 23enni : Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in un incidente stradale che intorno alle 7 ha coinvolto tre vetture nel tratto dell'autostrada A19 Catania-Palermo tra gli svincoli di Gerbini Sferro ...

Morti sospette in corsia : processo da rifare per l'ex infermiera Daniela Poggiali : La Cassazione ha disposto un processo d'appello-bis a Bologna Daniela Poggiali, l'ex infermiera di...

Morti in corsia - parla l'infermiera Piras : 'Per Cazzaniga i malati terminali erano catorci' : Continuano le domande ai testimoni e al personale medico che lavorò al fianco del viceprimario all'ospedale di Saronno. Morti in corsia, un Protocollo conosciuto da tutti Leonardo Cazzaniga non si ...

Morti in corsia a Saronno - un'infermiera denuncia un clima di omertà : Busto Arsizio , Varese, , 14 luglio 2018 - Un clima omertoso e insieme di minaccia nel presidio sanitario di Saronno. Il silenzio a volte irridente , "Tu vedi troppi film" , di primari e dirigenza ...

Morti in corsia - ex infermiera Laura Taroni ricorre in Appello/ Ultime notizie : chiesta perizia psichiatrica : Morti in corsia, ex infermiera Laura Taroni ricorre in Appello dopo condanna a 30 anni in primo grado: l'avvocato rinnova la richiesta di perizia psichiatrica e attenuanti generiche.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:21:00 GMT)