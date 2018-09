Monza e Brianza - Primi casi di legionella | ricoverati due pensionati

Nuovo censimento da ottobre a Monza e in Brianza : come funziona e chi deve farlo : Per la prima volta l'Istat avvierà una maxi campionatura della popolazione e delle abitazioni che verrà ripetuta ogni autunno.A Monza sarà permanente e coinvolgerà circa 2.100 famiglie. Altri 28 ...

BERLUSCONI COMPRA IL Monza?/ Per Adriano Galliani sarebbe un ritorno in Brianza : BERLUSCONI COMPRA il MONZA? In società dovrebbe entrare anche Adriano Galliani per una nuova avventura dopo aver fatto grande il Milan negli anni novanta. C'è la conferma di Colombo.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 00:37:00 GMT)

F1 - GP Italia Monza 2018 : programma - orari e tv. Appuntamento in Brianza il 2 settembre : DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Garantita la diretta tv su TV8 in chiaro delle prove ...