Mondiali di Pallavolo | l’Italia batte anche l’Argentina di Velasco

L’Italia maschile ha battuto l’Argentina nella terza partita dei Mondiali di pallavolo : La Nazionale italiana ha battuto 3-1 l’Argentina nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo, giocata sabato sera al Mandela Forum di Firenze, e si è qualificata alla seconda fase del torneo. Per l’Italia questa è la The post L’Italia maschile ha battuto l’Argentina nella terza partita dei Mondiali di pallavolo appeared first on Il Post.

Bari : nazionale russa stabilisce record ai Mondiali di pallavolo - : La differenza nel punteggio nel secondo gioco è diventata la più grande nella storia dei campionati del mondo. In precedenza, il record apparteneva alla squadra statunitense, che nel torneo in ...

Mondiali Pallavolo 2018 - oggi Italia-Argentina. Dove vederla in tv : Riflettori puntati sul big match di questa sera tra gli azzurri di Blengini e l'albiceleste guidata da Velasco

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Argentina - l’infinito amarcord con Velasco. Il Guru che ha cambiato la pallavolo azzurra - tra trionfi e cultura dell’alibi : In Italia ci sarà sempre un prima e un dopo Julio Velasco, è l’uomo che ha rivoluzionato la storia della pallavolo nel nostro Paese, è colui che ha fatto conoscere a un’intera Nazione questa disciplina e che ha fatto gioire milioni di appassionati a suon di vittorie. La magia del Gabbiano d’Argento guidato da Pittera ai Mondiali 1978 gettò il seme, probabilmente molti bambini decisero in quell’occasione di iniziare a ...

Mondiali di pallavolo : il sogno dell'Italia continua : L'Italia aveva sconfitto il Giappone con un 3-0 (25-20, 25-21, 25-23) nella prima partita del Mondiale, giocata al "Foro Italico" dove gli 11mila spettatori hanno supportato la squadra dall'inizio alla fine conducendola al successo finale. E' stata un'atmosfera fantastica e piena di elettricità nell'aria. La partita che si preanunciava contro il Belgio, sulla carta, era difficile: l'anno scorso gli azzurri erano stati eliminati ai quarti ...

L’Italia ha battuto il Belgio nella seconda partita dei Mondiali di pallavolo maschili : L’Italia ha battuto il Belgio per 3 a 0 nei Mondiali di pallavolo maschili che sta ospitando insieme alla Bulgaria: è la seconda vittoria nel torneo, dopo quella ottenuta domenica contro il Giappone con lo stesso risultato. La partita si The post L’Italia ha battuto il Belgio nella seconda partita dei Mondiali di pallavolo maschili appeared first on Il Post.

