Minacce al procuratore Patronaggio | i deliri sui social e i silenzi di Conte e Di Maio

Blastingnews

: Massima solidarietà al procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, da parte di tutto il Ministero per le minacce r… - AlfonsoBonafede : Massima solidarietà al procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, da parte di tutto il Ministero per le minacce r… - PietroGrasso : Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha ricevuto una busta con un proiettile e minacce di morte a c… - davidefaraone : Al procuratore Luigi #Patronaggio, siciliano con la schiena dritta e la testa alta, il mio sostegno e la mia solida… -

(Di sabato 15 settembre 2018) Sono passati tre giorni dalla diffusione della notizia, una notizia che pare non aver fatto molto rumore, nonostante racchiuda in sè un gesto di estrema gravità. Undella Repubblica, Luigi, è stato minacciato di morte dopo aver avviato un'indagine a carico del ministro Matteo Salvini. Alcuni esponenti, politici e non, hanno ritenuto doveroso esprimere la propria vicinanza al magistrato, mentre altri, tra cui il premier Giuseppee il vicepremier Luigi Di, non hanno proferito alcun commento, ignorando del tutto quanto avvenuto. E se da loro è arrivato soloo, è ancora più preoccupante quanto è arrivato da alcuni utenti iscritti ai, che dopo aver letto la notizia hanno teorizzato che si tratti di un complotto. Perchè non si tratta di una 'minaccia qualsiasi' e perchè i vertici del governo avrebbero dovuto parlarne Per meglio comprendere la ...