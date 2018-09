Milano | spari in strada a Cinisello Balsamo | un ferito

Milano - notte di paura agli Olmi : sgommate - risse e spari tra rom : paura la scorsa notte nel quartiere degli Olmi a Milano , in cui i residenti hanno denunciato di aver udito il rumore di colpi di arma da fuoco in seguito ad una rissa scoppiata tra stranieri.Da tempo, ormai, la zona ospita un accampamento abusivo formato da roulottes e camper di proprietà di famiglie rom, cosa che ha portato più di qualche problema, come lamentano i residenti esasperati.L"ultima situazione "al limite" in ordine cronologico si è ...

Milano : spari a campo nomadi via Chiesa Rossa - ferito un 30enne : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire.Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di ...