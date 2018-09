Milano | primo morto di eroina sintetica | è allarme sulla nuova droga

E-GAP : parte da Milano il primo operatore made in Italy per la ricarica di veicoli elettrici in mobilità : Si definisce “range anxiety” e può essere descritta come l’ansia che colpisce le persone preoccupate di restare con la batteria del proprio veicolo elettrico completamente scarica. Ed è proprio questo uno dei fattori più importanti che negli ultimi anni ha contribuito a limitare la diffusione dei veicoli elettrici a livello globale, insieme ad altri elementi come il prezzo elevato dei mezzi di trasporto a zero emissioni. La ...

Milano - primo morto per eroina sintetica : diramata un'allerta sanitaria : Quando, nell'aprile 2017, il personale medico sanitario si è trovato di fronte il cadavere di un uomo sulla quarantina con accanto una siringa, un accendino ed una bustina con dentro qualche milligrammo di polvere scura, subito ha pensato ad un'overdose da eroina. Invece, a 18 mesi di distanza, l’Istituto superiore di sanità ha diramato un’allerta di «grado 3» spiegando che quell'uomo trovato senza vita alle porte di Milano, era morto per ...

Milano - primo caso di overdose da eroina sintetica : L'istituto superiore di sanità ha diramato un'allerta di grado 3 (il massimo) perché in Italia c'è stato il primo decesso per Ocfentanil, un oppioide sintetico. In particolare, il fatto è avvenuto a Milano. Un uomo di 39 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione nell'aprile del 2017. Accanto al cadavere erano stati trovati una siringa, un accendino, una bustina con dentro un po' di polvere marrone. Immediatamente, la sua morte era ...

Milano - overdose da eroina sintetica : «Primo caso. Allerta sanitaria» : Vicino al cadavere trovarono una siringa, un accendino, una bustina con dentro un po' di polvere marrone, scura. Al peso, qualche decimo di grammo. A prima vista, era identica a quella che i ...

Milano - primo morto per eroina sintetica in Italia : Il Sistema nazionale di Allerta sulle droghe ha comunicato oggi il decesso, avvenuto nel 2017, di un uomo di 39 anni per aver assunto “ocfentanil” venduto come eroina

Save The Duck – A Milano il primo monomarca [GALLERY] : Save The Duck apre il primo monomarca: il marchio di piumini 100% animal free, sbarca in via Solferino a Milano Save The Duck, il marchio di piumini 100% animal free, apre il primo monomarca a livello mondo a Milano, in via Solferino 12.Uno spazio pensato, progettato e finalizzato in modo sostenibile, con materiali riciclati e riciclabili al 100% come vuole la filosofia eco-friendly del brand. L’attenzione spasmodica alla sostenibilità è ...

A Milano sorge il primo Centro tecnico federale di pallacanestro : Tre campi da calcio a cinque scoperti, illuminati e in erba sintetica, una grande palestra per la pallacanestro e la

Basket - l'Nba apre a Milano il suo primo negozio in Europa : Il megastore per i fan della pallacanestro americana sarà inaugurato in Galleria Passarella, vicino al Duomo

Arriva il primo Nba Store in Europa : sarà a Milano - i dettagli : NBA ed Epi S.r.l apriranno il primo Nba Store in Europa, a Milano. Lo Store avrà un ampio assortimento di merchandising NBA, incluse le canotte Nike, scarpe e abbigliamento La National Basketball Association (NBA) e EPI s.r.l. hanno annunciato oggi il progetto di apertura del primo NBA Store in Europa, durante la stagione NBA 2018-19, all’interno della Galleria Passarella, a pochi passi da Piazza San Babila, a Milano, Italia. L’NBA Store ...

NBA - apre a Milano il primo store ufficiale d’Europa : Lo store avrà un ampio assortimento di merchandising della National Basketball Association, incluse le canotte Nike, scarpe e abbigliamento. L'articolo NBA, apre a Milano il primo store ufficiale d’Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA - a Milano il primo Store in Europa : l'obiettivo è aprire entro Natale : Un'occasione per tutti quelli che vogliono vivere a contatto sempre più diretto con la Lega sportiva più spettacolare del mondo.

Air Italy - partito Airbus A330-202 primo volo Milano-Bangkok : Teleborsa, - Il primo Airbus A330-202 Air Italy volo IG931 diretto a Bangkok è decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa alle 14,58. Si tratta del velivolo "marche" EI-GGP e l'arrivo allo scalo ...

Air Italy - partito Airbus A330-202 primo volo Milano-Bangkok : Il primo Airbus A330-202 Air Italy volo IG931 diretto a Bangkok è decollato dall'aeroporto di Milano Malpensa alle 14,58. Si tratta del velivolo "marche" EI-GGP e l'arrivo allo scalo Suvarnabhum, BKK, ...

Milano - curiosità e diffidenza all’inaugurazione del primo Starbucks : “Lo proveremo - ma preferiamo l’espresso” : Apre oggi, venerdì 7 settembre, il primo mega store di Starbucks a Milano e in Italia, la Reserve Roastery. Il locale si trova in piazza Cordusio, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco. Il colosso del caffè americano, con oltre 25mila negozi nel mondo, ha scelto Milano per il debutto italiano, che il fondatore e presidente emerito della società, Howard Schultz, aspettava da anni. Nel mondo ci sono solo altre due StarbucksReserve ...