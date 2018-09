Milan | Gattuso | Higuain è grande leader

Milan - Gattuso : 'Higuain leader naturale. Caldara? Non è un problema' : 'Ha avuto 4-5 occasioni, non è riuscito a segnare e sembrava l'uomo più arrabbiato al mondo - ha raccontato, alla vigilia della trasferta di Cagliari -. Questo fa capire che campione è. Sta dando ...

Milan - Gattuso contro le critiche a Caldara : “prima era Beckenbauer - ora il più scarso al mondo” : Milan, mister Gennaro Gattuso alza la voce per prendere le difese del suo Caldara, criticato dopo la prov ain Nazionale “I media stanno facendo solo del male a Caldara, non è giusto buttarlo nel frullatore”. Lo dice il tecnico del Milan, Rino Gattuso, parlando difensore che ancora deve fare il suo debutto in campionato con la maglia rossonera. “Lui sa quello che deve fare, sa la sua bravura, non si può distruggere così un ...

Cagliari-Milan - Gattuso : 'Higuain ha fame di gol. Caldara? Serve tempo - ha la mia fiducia' : LIVE 15:09 15 set Chi può essere il vice-Biglia? "Nel ruolo di regista possono giocare anche Josè Mauri e Bertolacci, non sono preoccupato. Bakayoko? Può giocare nel ruolo di Biglia, ma ci vuole tempo ...

Milan - il bilancio di Toni : "Gattuso sta crescendo" : L'ex bomber della Nazionale esamina il lavoro dei rossoneri, con un occhio particolare su Gonzalo Higuain

Milan - Scaroni su passato - presente e futuro : “Mister Li punto incomprensibile. E su Gattuso…” : In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato del passato, del presente e del futuro della società rossonera. Il numero uno del club di via Aldo Rossi si è soffermato su diverse tematiche e non ha risparmiato critiche alla precedente proprietà e all’ex amministratore delegato Marco Fassone. Di seguito, l’intervista rilasciata alla Rosea. Milan, Scaroni: “Per un ...

Milan - Scaroni : “Vogliamo tornare in alto. Gattuso? Ha la nostra fiducia” : E’ il volto del nuovo Milan targato Elliot e si è subito messo al lavoro per riportare i rossoneri in alto. Per questo, Paolo Scaroni ha voluto al suo fianco gente che ha scritto pagine di storia del club Milanese, come Leonardo e Paolo Maldini. In un’intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, ha confessato quanto sia orgoglioso e, allo stesso tempo, quanto sia difficile presiedere una società così gloriosa: “Per ...

Cagliari-Milan - possibile “sorpresa” nell’11 di Gattuso : Milan alle prese con una gara molto importante in quel di Cagliari per dare continuità alle buone prestazioni messe in scena in questo inizio di stagione Il Milan si appresta a tornare in campo dopo l’ottima prova di San Siro contro la Roma. La squadra di Gattuso ha affrontato sinora due big del nostro campionato, mostrandosi all’altezza della situazione. Per far bene in serie A però si sa, si devono vincere le gare ostiche ...

Serie A - chi fa più chilometri? Le piccole e...il Milan di Gattuso. Napoli e Roma a rilento : "Sempre meglio far correre la palla, la palla non suda", diceva Roberto Baggio. Parole che sembrano azzeccatissime guardando la classifica dei kilometri medi percorsi dalle 20 squadre di Serie A, ...

Milan - scoppia il caso Caldara : i rossoneri rischiano di ‘bruciare’ un grande talento - Gattuso non ‘vede’ l’ex Juventus : Milan, caso Caldara – Si avvicina l’inizio della 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo, emozioni e colpi di scena, dopo la pausa per le Nazionali si inizia a fare sul serio. Il Milan è reduce dal successo contro la Roma e ha ritrovato grande fiducia, all’esordio buona prestazione nonostante la sconfitta contro il Napoli. In estate la dirigenza rossonera si è mossa molto bene, ...

Milan - Gattuso frena Caldara : deve ancora studiare : Mattia Caldara, 24 anni. LaPresse A scanso di equivoci, quando si parla di lui è sempre meglio partire dalle parole di Gattuso: "È una spanna sopra gli altri". Il soggetto è Mattia Caldara e Rino, ...

Milan - Caldara in panchina contro il Cagliari : i motivi della scelta di Gattuso : Due partite, zero minuti giocati. Mattia Caldara non è ancora entrato negli schemi del Milan allenato da Gattuso, come dimostra il mancato utilizzo del giocatore da parte del tecnico rossonero. Nel prossimo match di campionato contro il Cagliari, l’ex difensore di Juve e Atalanta dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Cagliari-Milan, Gattuso sceglie ancora Musacchio Nella trasferta in Sardegna, ci sarà dunque – con ogni probabilità – ...