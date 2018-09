Migranti | trasferiti nella notte a Trapani i tunisini sbarcati ieri a Lampedusa

Migranti - 70 trasferiti da Como su indicazione del Viminale. Sconcerto di Caritas e Cri : trasferiti a Torino e Bologna. Anche la Cgil condanna la decisione che piace invece al sottosegretario leghista Molteni -

Vicofaro - Migranti trasferiti in un’altra parte della struttura. Don Biancalani : “Sindaco vuole chiudere l’intero centro” : “Vicofaro resiste”, urla in uno dei suoi ultimi post su Facebook don Massimo Biancalani. Vicofaro è il fortino in cui il prete pistoiese accoglie un centinaio di persone tra migranti, italiani senza lavoro e senza tetto, ma il fortino è assediato. Da fine agosto di un anno fa, da quando cioè don Massimo portò in piscina i suoi ospiti africani, postò una foto che causò la reazione di Matteo Salvini ed esponenti di Forza Nuova parteciparono con ...

Caso Diciotti - irreperibili 50 Migranti trasferiti a Rocca di Papa. La Caritas : 'Non sono detenuti' : Cinquanta migranti che dalla nave Diciotti erano stati trasferiti nel centro di Rocca di Papa si sono allontanati e risultano irreperibili. È quanto si apprende da fonti del Viminale. Il Viminale. ...

Migranti - irreperibili 40 sbarcati dalla Diciotti e trasferiti a Rocca di Papa : La Caritas: "Non è una fuga, questo non è un luogo di detenzione". I sottosegretari Candiani e Molteni: "Erano così disperati da rinunciare a vitto e alloggio garantiti"

Caso Diciotti - i Migranti saranno trasferiti in un centro di Ariccia - : Il sottosegretario Cei fa sapere che i migranti presi in carico dalla Chiesa saranno accolti dalla cooperativa Auxilium, prima di essere spostati in altre diocesi. Intanto, il sindaco di Messina ...

La Cei : "I Migranti della Diciotti saranno trasferiti da Messina all'Auxilium di Ariccia" : Dall'hotspot di Messina, dove si trovano adesso, i migranti che hanno trascorso quasi due settimane a bordo della nave Diciotti e che saranno accolti dalla Chiesa italiana "saranno trasferiti quanto prima, nelle prossime ore, nel centro di Ariccia dell'Auxilium, in attesa di essere ospitati nelle tante diocesi che hanno dato la disponibilità: Torino, Brescia, Bologna, Agrigento, Cassano all'Jonio, Rossano Calabro, per citare solo quelle ...