Migranti | Salvini contro tutti | “Non ci servono nuovi schiavi” 

Migranti - a Vienna «scintille» fra Salvini e ministro Lussemburgo : Scambio feroce di battute tra il vicepremier e il ministro degli Esteri del Lussemburgo, che cerca di interrompere più volte Salvini. Per poi farsi scappare una frase poco ortodossa: «Merde alors». Il ministro dell’Interno: «Volgare». E poi: «Presto governeremo l’Europa con Orban»

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter Diciotti - 61% degli italiani sta con Salvini : Verrà applicato l’accordo già esistente che prevede il trasferimento con i voli organizzati dalla Direzione immigrazione della polizia: due alla settimana per 40 posti ciascuno, con relativa scorta a bordo. I primi partiranno nelle prossime ore

Matteo Salvini vuole rimpatriare i Migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

Migranti - lite tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn a Vienna : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'.

"Basta Migranti - servono figli". Così Salvini ha fatto infuriare Asselborn : Loscontro tra Salvini e Jean Asselborn è diventato in poco tempo un caso nazionale. Forse addirittura internazionale. La reazione del ministro degli Esteri e degli Affari Europei ha attirato l"attenzione della stampa dopo la pubblicazione del video (guarda qui) durante la conferenza europea sulla sicurezza e l'immigrazione.Il ministro lussemburghese ha interrotto l"inquilino del Viminale più volte, lasciandosi poi scappare un'espressione poco ...

Salvini : via in qualche ora i Migranti sbarcati oggi a Lampedusa : 'Come arrivano se ne vanno'. Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Paullo, Mi,, ha risposto a chi gli chiedeva dei 184 migranti ...

Migranti : Salvini - sbarcati a Lampedusa? Via in qualche ora : "Come arrivano se ne vanno". Così il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a margine della festa del Carroccio a Paullo (Mi), ha risposto a chi glie chiedeva dei 184 Migranti sbarcati oggi a Lampedusa. E alla domanda su quanto tempo ci vorrà per rimpatriarli, ipotizzando l'utilizzo di voli charter, Salvini ha risposto: "qualche ora". Il ministro ha poi concluso: "Ho ...

Migranti - Grandi (Unhcr) a Salvini : “In Libia detenuti in condizioni abominevoli. Raramente ho visto situazioni così dure” : “No, la Libia non è un Paese sicuro per i ritorni”. così Filippo Grandi, Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha risposto alla domanda di un giornalista in merito alle esternazioni del ministro dell’Interno Salvini, che aveva chiesto pubblicamente all’Unione europea di considerare il Paese nordafricano una destinazione adatta ai respingimenti, ricevendone un diniego. Grandi ha specificato: “In ...

Migranti : Salvini - identificarli su navi : ANSA, - ROMA, 14 SET - "Tra le nuove misure innovative ed efficaci non è da escludere quella di un'identificazione sulle navi, una volta soccorsi i Migranti a bordo dei barconi". E' una della ipotesi ...