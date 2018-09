Migranti | la Tunisia dice no ai voli charter Ma Salvini | Cambierò accordi

Migranti - Tunisia : "No al rimpatrio dei 184"/ Ultime notizie - doccia gelata per Salvini : "Nessun rientro extra" : Migranti, 184 sbarcati a Lampedusa su 7 barchini: Ultime notizie, ira Salvini "Malta scarica ancora sull'Italia il problema". Ministro del Viminale incontra i colleghi Ue a Vienna(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Migranti - la Tunisia : niente rimpatri oltre gli accordi previsti. Salvini : martedì incontro per stop flussi : Comincerà probabilmente lunedì il rimpatrio dei 184 tunisini sbarcati ieri a Lampedusa. I Migranti verranno rimpatriati con i voli charter attualmente utilizzati nell'ambito...

Migranti - Salvini : 'Bloccato flusso dalla Libia - lavoriamo su Tunisia e Turchia' : 'In Tunisia non c'è guerra né carestia, non si capisce perché debbano partire barche e barchine'. Matteo Salvini sposta sui 'fronti' tunisino e turco la sua battaglia contro l'immigrazione clandestina ...

La Tunisia dice no a Salvini : rifiutati i voli charter per rimpatriare 184 Migranti : La Tunisia boccia la proposta di Matteo Salvini di utilizzare voli charter straordinari per rimpatriare i 184 migranti tunisini sbarcati nelle scorse ore a Lampedusa. Tunisi rifiuta, quindi, il rimpatrio immediato, allungando i tempi: i migranti torneranno nel loro Paese al ritmo di 80 per settimana.Continua a leggere

Migranti - il Viminale accelera con la Tunisia : subito rimpatri sui charter : Il primo charter con 40 Migranti potrebbe partire tra poche ore. Gli altri voli decolleranno la prossima settimana fino a riportare in Tunisia i 180 stranieri sbarcati due giorni fa a Lampedusa. «...

Pugno duro di Salvini : Migranti subito rispediti in Tunisia con un volo aereo : Va avanti per la sua strada Matteo Salvini che ha deciso di adottare il Pugno duro. Arrivati poche ore fa

Migranti - Tunisia : barcone in fiamme - altri 3 corpi recuperati : Le unità di soccorso tunisine hanno ripescato altri tre corpi di Migranti rimasti uccisi nel naufragio del barcone dato alle fiamme al largo di Louata, Sfax, il 17 agosto scorso. Il bilancio sale ...

Migranti - altri 100 arrivi a Lampedusa. La Tunisia ferma 9 jihadisti diretti in Italia. Alert per un gommone con 150 a bordo che non si trova : Undici tunisini si rifiutano di salire sull'Aquarius e arrivano a Lampedusa con una motovedetta. altri 114 soccorsi da Malta. Le autorità tunisine fermano 15 persone in procinto di imbarcarsi

Migranti - la nave Sarost 5 attracca in Tunisia : finita dopo 22 giorni l'odissea dei 40 a bordo : Sulla nave, bloccata al largo delle coste tunisine, c'erano anche due donne incinte: ora ha attraccato a Zarzis. "Sono tutti sani e salvi" ha detto il capitano

Migranti - finisce odissea Sarost : in 40 sbarcano in Tunisia - : L'imbarcazione è stata autorizzata ad attraccare nel porto di Zarzis dopo oltre due settimane in mare e il rifiuto di Malta. Il premier tunisino Chahed: "Non sia un precedente", aggiunge. Altri 123 ...