Migranti | 130 tunisini trasferiti a Trapani da Lampedusa Viminale | “Rimpatrio lunedì”

(Di sabato 15 settembre 2018) Sono già stati130 dei 184 immigratisbarcati ieri a. I primi 7o sono arrivati già nella notte, a bordo di due motovedette della Capitaneria di porto, mentre gli altri 60 hanno prima fatto scalo a Porto Empedocle, tutti in attesa di esserenel centro d’accoglienza di Milo. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato ieri che per loro si attiveranno rapidamente le procedure di rimpatrio: “Stiamo lavorando a soluzioni innovative ed efficaci“, aveva detto il vicepremier. “Andranno via subito”, aveva poi aggiunto dal vertice di Vienna sulle migrazioni, durante il quale è stato protagonista di un acceso battibecco con il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn. Oggi, fonti delconfermano: il rimpatrio degli immigratiinizierà già lunedì con dei voli charter. La ...