Matteo Salvini da 7 in condotta | ecco come andava il vicepremier a scuola | il ricordo di

Matteo Salvini insultato dal ministro lussemburghese : 'mer*e alors' (VIDEO) : Ancora una volta il ministro dell'interno italiano Matteo Salvini è stato protagonista di una lite, questa volta con il suo pari grado del Lussemburgo Jean Asselborn, che durante un dibattito con gli altri ministri europei lo ha interrotto attaccandolo davanti a tutti [VIDEO]. Salvini interrotto dal ministro del Lussemburgo, che sbotta: mer*e alors Più nello specifico l'episodio è avvenuto al tavolo della conferenza stampa congiunta, avvenuto ...

Matteo Salvini vuole rimpatriare i migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

'La Lega è razzista' - Cecile Kyenge a processo. Matteo Salvini la sfida in Tribunale : Il processo contro Cècile Kyenge continua. L'ex ministro dell'Integrazione del Pd era stata querelata per aver definito 'razzista' la Lega durante un comizio dell'8 agosto 2014 a Fontevivo , Parma, e ...

Libia - si spacca il governo giallo-verde. Il ministro Enzo Moavero sfida Matteo Salvini : Mentre Matteo Salvini dialoga con Sarraj e appoggia Misurata, la Farnesina rappresentata dal ministro Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta sulla questione libica cerca di dialogare in accordo ...

Migranti - Matteo Salvini : “Accordo con la Germania? Firmo se ci aiutano a cambiare Sophia. Malta se ne frega dei suoi doveri” : Aveva gettato l’amo già durante l’intervento al vertice dei ministri dell’Interno Ue a Vienna: “È bello sentirvi parlare di solidarietà e condivisione ma poi tutto questo non trova riscontro alla prova dei fatti”, aveva detto Matteo Salvini. Poi in conferenza stampa con il collega austriaco Herbert Kickl è andato all’attacco singolarmente. Prima con la Germania, che negli scorsi giorni aveva annunciato la ...

Matteo Salvini - il Camaleonte pronto a cambiare ancora pelle (per restare lo stesso) : Dal caso dei finanziamenti alla conquista del ceto politico del Sud, passando per le nuove strategie in Europa: il partito del "Capitano" si trasforma in una creatura nuova. Per non cambiare. Sull'Espresso in edicola da domenica 16 settembre le nostre inchieste su cosa sta succedendo nella Lega Soldi della Lega: pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore " Il Camaleonte: la copertina de L'Espresso in edicola da ...

Pensione a 62 anni con “quota 100” : come funziona la proposta di Matteo Salvini : Il vicepremier Matteo Salvini ha lanciato una proposta che prevede l'introduzione della cosiddetta "quota 100" con età minima pensionabile pari a 62 anni, due in meno rispetto ai 64 anni minimi prospettati dall'iniziale proposta della maggioranza di governo. Dal 2019, i cittadini potrebbero andare in Pensione al compimento dei 62 anni a patto che abbiano almeno 38 anni di contributi versati.Continua a leggere

Matteo Salvini - l'ultima farsa dalla procura di Palermo : 'La polizia cerca clandestini che mi denuncino' : L'ultimo aggiornamento sulla vicenda giudiziaria di Matteo Salvini e l'indagine per sequestro di persona delle persone a bordo della nave Diciotti sta assumendo contorni sempre più surreali. Non ...

“Numero chiuso a Lettere - no a Medicina!”. La proposta di Matteo Salvini - fuoricorso senza laurea : Matteo Salvini in copertina sul Time, che dedica al vice premier e ministro degli Interni un lungo articolo dal titolo ‘Il nuovo volto dell’Europa’. E il sottotitolo che lo definisce ‘lo zar dell’immigrazione, in missione per disfare l’Ue’. “L’ascesa vertiginosa in appena sei mesi del ministro degli Interni di destra ha scosso l’establishment europeo e minaccia di rovesciare ...

Matteo Salvini cede ai tedeschi : pronto a firmare l'intesa sui respingimenti di migranti dalla Germania : "L'accordo con l'Italia è concluso. Mancano le due firme di due colleghi italiani e la mia", dice il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, parlando al Bundestag dell'intesa sui cosiddetti 'movimenti secondari' di migranti che da quest'estate sta cercando di stringere con il governo di Roma. E' un annuncio importante sul quale Matteo Salvini mastica amaro. l'intesa non gli piace, dicono i suoi, non ne è convinto, ma domani ...