Matteo Salvini contro l’Anm sulla legittima difesa | “Riforma inutile? Io tiro dritto”

Alessia Morani insulta Matteo Salvini : 'E' solo una faccia di bronzo o di diamanti...' : 'Ma davvero Matteo Salvini parla del Lussemburgo ? Ci vuole solo la sua faccia di bronzo... o di diamanti , 49milioni, Lega ladrona, ', tuona la piddina Alessia Morani su Twitter dopo la lite tra il ...

I sondaggi premiano Matteo Salvini - anche sulla Diciotti : "È buonsenso - avanti così!" : Matteo Salvini gongola nel leggere gli ultimi sondaggi, che vedono la Lega primo partito e la sua linea sui migranti sostenuta da una netta maggioranza degli italiani, ma anche nel vedere il suo primo avversario, Emmanuel Macron, sprofondare nei consensi in Francia.sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. Sul caso della nave Diciotti, il 61 per cento degli italiani si schiera con il ministro dell'Interno. La linea dura di Salvini è ...

Claudio Martelli attacca Matteo Salvini : 'Vi dico di che sindrome soffre' : Ricordiamo a Martelli che la Germania non vuole aiutare l'Italia nel cambiare la politica di Malta , la quale se ne infischia altamente degli obblighi in tema accoglienza e immigrazione. Il politico ...

Matteo Salvini da 7 in condotta : ecco come andava il vicepremier a scuola - il ricordo di una compagna : Il quotidiano ‘Il Giornale’ ha intervistato l’avvocato Maria Luisa Godino, ex compagna di liceo del leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Grazie ad un consigliere leghista, i due si sono ritrovati alla «Berghem fest» di Alzano Lombardo. Matteo Salvini a scuola: ‘Spiritoso e intelligente, aveva un carisma particolare’ ‘Matteo è stato un mio compagno di scuola al Manzoni di Milano dal 1989 al ’92 ...

Matteo Salvini insultato dal ministro lussemburghese : 'mer*e alors' (VIDEO) : Ancora una volta il ministro dell'interno italiano Matteo Salvini è stato protagonista di una lite, questa volta con il suo pari grado del Lussemburgo Jean Asselborn, che durante un dibattito con gli altri ministri europei lo ha interrotto attaccandolo davanti a tutti [VIDEO]. Salvini interrotto dal ministro del Lussemburgo, che sbotta: mer*e alors Più nello specifico l'episodio è avvenuto al tavolo della conferenza stampa congiunta, avvenuto ...

Matteo Salvini vuole rimpatriare i migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

'La Lega è razzista' - Cecile Kyenge a processo. Matteo Salvini la sfida in Tribunale : Il processo contro Cècile Kyenge continua. L'ex ministro dell'Integrazione del Pd era stata querelata per aver definito 'razzista' la Lega durante un comizio dell'8 agosto 2014 a Fontevivo , Parma, e ...

Libia - si spacca il governo giallo-verde. Il ministro Enzo Moavero sfida Matteo Salvini : Mentre Matteo Salvini dialoga con Sarraj e appoggia Misurata, la Farnesina rappresentata dal ministro Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta sulla questione libica cerca di dialogare in accordo ...

Migranti - Matteo Salvini : “Accordo con la Germania? Firmo se ci aiutano a cambiare Sophia. Malta se ne frega dei suoi doveri” : Aveva gettato l’amo già durante l’intervento al vertice dei ministri dell’Interno Ue a Vienna: “È bello sentirvi parlare di solidarietà e condivisione ma poi tutto questo non trova riscontro alla prova dei fatti”, aveva detto Matteo Salvini. Poi in conferenza stampa con il collega austriaco Herbert Kickl è andato all’attacco singolarmente. Prima con la Germania, che negli scorsi giorni aveva annunciato la ...

Matteo Salvini - il Camaleonte pronto a cambiare ancora pelle (per restare lo stesso) : Dal caso dei finanziamenti alla conquista del ceto politico del Sud, passando per le nuove strategie in Europa: il partito del "Capitano" si trasforma in una creatura nuova. Per non cambiare. Sull'Espresso in edicola da domenica 16 settembre le nostre inchieste su cosa sta succedendo nella Lega Soldi della Lega: pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui fondi offshore " Il Camaleonte: la copertina de L'Espresso in edicola da ...

Scontro tra Matteo Salvini e il ministro del Lussemburgo - Jean Asselborn - che sbotta sui migranti : Scontro, a Vienna, tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il suo collega del Lussemburgo, Jean Asselborn, sul tema dei migranti. Salvini, durante il suo intervento, critica le parole pronunciate poco prima dal ministro degli Esteri lussemburghese. Che si stizzisce e sbotta contro il titolare del Viminale con un eloquente "merde, alors".Continua a leggere

