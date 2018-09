Matteo Orfini | Sciogliamo il Pd e rifondiamolo

huffingtonpost

(Di sabato 15 settembre 2018) Ripartire da zero. Sciogliere il Partito democratico, così com'è oggi, e rifondarlo. La proposta viene lanciata dal palco della Città dell'Altra Economia a Roma dal presidente del Pd,: "Stracciamo lo statuto del Pd e ricostruiamolo con chi vuole fare davvero opposizione. Rifondiamo il Pd discutendo di come lo facciamo con un pezzo del Paese".Stracciamo lo statuto del Pd e ricostruiamolo con chi vuole fare davvero opposizione. Rifondiamo il Pd discutendo di come lo facciamo con un pezzo del Paese. #Ingressolibero ST pic.twitter.com/EqzG50D9QE —(@) 15 settembre 2018"Non serve cambiare nome. Mettiamo insieme un pezzo di paese che non condivide le politiche di questo governo: dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all'altezza della sfida. Il partito com'è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti, basta questa ...