Mattarella | Nessuno è al di sopra della legge

Sergio Mattarella rimprovera il governo : 'Nessuno può mettere in discussione l'Unione Europea' : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua: 'No a mercanteggiamenti sul bilancio e nazionalismi. Nessuno può mettere in discussione l'Ue'. Un chiaro messaggio alla linea politica del governo e, in particolare, al ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non nasconde una certa insofferenza per questa Europa unita. 'L'Italia è un contributore attivo dell'Unione. Ma mi ...

Mattarella : nessuno è sopra la legge - neanche i politici : I giudici legittimati dalla Costituzione, devono seguire le regole, che valgono per tutti, politici compresi, il senso dell'intervento derl Presidente. Salvini: 'ha ragione ho rispettato la legge e ...

Monito di Mattarella : 'Nessuno è sopra la legge'. Salvini : 'La rispetto' : Ma non si deve neppure dare l'impressione che in questa opera vi possa essere la contaminazione di una ragione politica', afferma il Capo dello Stato citando Oscar Luigi Scalfaro nel centenario della ...

Mattarella bacchetta Salvini citando Scalfaro : 'Nessuno può stare sopra la Legge' : Il Presidente della Repubblica entra nella questione che, negli ultimi giorni, sta interessando il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e le toghe italiane. Lo fa con le parole di chi deve farsi garante della Costituzione e allo stesso tempo non sembra vedere di buon occhio che il capo del Viminale finisca al centro di una querelle con chi, invece, la Legge la applica. Mattarella non cita mai il leader della Lega, ma non serve un grande sforzo ...

