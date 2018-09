Mattarella | Libertà di stampa fondamento della democrazia No a

Mattarella risponde a Di Maio : <br> "Libertà di stampa fondamento della democrazia" : Nuovo intervento di Sergio Mattarella nel dibattito pubblico. Mercoledì scorso il Presidente della Repubblica aveva risposto alle affermazioni di Matteo Salvini contro la magistratura, ricordando a lui ed a tutti i cittadini italiani la sua indipendenza rispetto al potere legislativo e al potere esecutivo. Oggi invece il Presidente ha indirettamente risposto - senza citarlo quindi, come fatto con Salvini - a Di Maio, che nei giorni scorsi ...

Mattarella avvisa i 5 Stelle : "No a insidie contro la libertà di stampa" : Mentre il Movimento 5 Stelle - Di Maio in testa - promette a gran voce riforme e provvedimenti ad hoc per il settore dell'editoria, Sergio Mattarella avvisa il governo dei rischi per la democrazia."Una stampa credibile, sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, società editrici capaci di sostenere lo sforzo dell'innovazione e dell'allargamento della fruizione dei contenuti giornalistici attraverso i nuovi mezzi, sono strumenti ...

Mattarella e l’appello per la libertà di stampa : “È il fondamento della democrazia” : Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha lanciato un monito a favore della libertà di stampa in un messaggio all'amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa. "Una stampa credibile, sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, è strumento importante a tutela della democrazia".Continua a leggere

