' Maria Sensi come seconda mamma per me'

: Porterò sempre nel cuore il ricordo di una grande donna come Maria. Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi. - Totti : Porterò sempre nel cuore il ricordo di una grande donna come Maria. Un pensiero speciale a tutta la famiglia Sensi. - OfficialASRoma : Il Presidente James Pallotta e l’#ASRoma partecipano al cordoglio di tutta la famiglia romanista per la scomparsa d… - SkySport : #UltimOra Morta Maria #Sensi, moglie dell’ex presidente della #Roma Aveva compiuto 75 anni a luglio #SkySport -

(Di sabato 15 settembre 2018) ANSA, - ROMA, 15 SET - "Questo è un giorno triste perché è scomparsa una persona a me cara, una. Mi unisco al grande dolore della famiglia. È un momento triste per me e per tutti i ...