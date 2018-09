adnkronos

: #Manovra, tutte le misure - Adnkronos : #Manovra, tutte le misure - italianaradio1 : Giovanni Tria (Fotogramma) Pubblicato il: 15/09/2018 06:54 Lavori in corso nel cantiere della Legge di Bilancio che… - italianaradio1 : Manovra, tutte le misure -

(Di sabato 15 settembre 2018) Lavori in corso nel cantiere della Legge di Bilancio che approderà in Consiglio dei ministri a metà ottobre: dalla flat tax al reddito di cittadinanza, passando per i ritocchi alla Fornero , la ...