Manovra | ipotesi decreto fiscale | ' pace' con tetto a un milione

Ipotesi Pace Fiscale in Manovra - con sconti su sanzioni - interessi ed anche sulle imposte : Stanno per arrivare gli atti più importanti e forse più attesi dell’esecutivo Conte. Il primo appuntamento è con la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze (DEF) in arrivo a fine settembre. Poi si passerà alla stesura della manovre finanziaria, con gli atti ad essa collegati tra cui l’importante Decreto Fiscale. Quest’ultimo atto è quello che negli ultimi anni ha prodotto la nascita delle cosiddette rottamazioni delle cartelle, ...