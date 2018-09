“Maltrattamenti choc!” Fugge di casa a 10 anni e salva i fratellini Orrore in Italia A

caffeinamagazine

(Di sabato 15 settembre 2018) Mamma e papà, una, dei. Dovrebbe essere il quadro perfetto per un bambino per vivere la propria infanzia in totale serenità. Spesso, però, alcune famiglie risultano ‘deviate’ e si registrano al loro interno episodi da far accapponare la pelle. Violenze, papà orchi che abusano dei propri figli, raptus di follia omicida ai ddei più indifesi. L’ultima tragedia, del resto, è arrivata nelle ultime ore: a Scarperia, in Toscana, provincia di Firenze, un bambino di un anno è stato ucciso dal papà mentre la sorellina di 7si èta per miracolo. Un litigio con la compagna finito nel sangue. Ed è sempre la Toscana, ma questa volta Arezzo, a essere scenario dell’ennesima notizia che coinvolge i più piccoli e indifesi. A dieciè scappato dicon i duepiù piccoli, per sfuggire ai maltrattamenti che sarebbe stati loro inflitti ...