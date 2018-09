Maltempo Verona | temporale sull’Arena | Baglioni interrompe il concerto sull’ultimo brano

Maltempo - ancora allagamenti in provincia di Verona. FOTO e VIDEO : ancora allagamenti nel veronese a causa del Maltempo. Il forte temporale di ieri sera ha allagato cantine e abbattuto alberi. Interventi fino all'alba I vigili del fuoco sono stati impegnati dalla ...

Maltempo Verona : forti piogge - allagamenti e alberi caduti : A causa delle forti piogge che hanno colpito l’area, sono stati almeno una decina gli interventi dei vigili del fuoco dalla tarda serata di ieri all’alba di questa mattina per prosciugamento e rimozione di alberi pericolantinella zona nord del Veronese. Le squadre hanno lavorato con motopompe per liberare scantinati e cantine in varie zone di Negrar; prosciugamenti anche in alcune vie di Verona. Segnalati alberi pericolanti lungo la ...

Maltempo - continua la conta dei danni del nubifragio del weekend a Verona : oltre 1 milione e 100 mila euro : Il nubifragio che ha colpito Verona tra sabato e domenica e’ costato alla citta’ almeno un milione e 100 mila euro. E’ questa la prima conta dei danni che e’ emersa dalla riunione, convocata dall’assessore alla Protezione civile Daniele Polato, cui hanno partecipato anche l’assessore alle Strade Marco Padovani, il comandante della Polizia Municipale Luigi Altamura, rappresentanti delle Circoscrizioni, i ...

Maltempo Verona : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 30 milioni di euro per finanziamenti destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni a causa del Maltempo che si è abbattuto nel Veronese e in particolare nella zona della Valpolicella. I finanziamenti, si spiega in una nota, potranno essere attivati con un iter semplificato anche sulla base di un’autocertificazione. Le richieste verranno gestite ...

Maltempo Verona : la situazione torna alla normalità : La situazione è tornata nella normalità a Verona dopo l’ondata di Maltempo che ha messo in ginocchio parte della città. “In poco più di un giorno – ha sottolineato l’assessore comunale alla Sicurezza, Daniele Polato – abbiamo risolto le criticità maggiori. Ringrazio tutti quanti hanno reso possibile questo straordinario risultato: la Polizia municipale, le squadre di Protezione civile, i Vigili del Fuoco, tutti i ...

Maltempo Verona : fondi per le aziende da Bpm e FriulAdria : In seguito ai violenti nubifragi che hanno colpito violentemente Verona, la Valpolicella e l’est veronese, gli istituti di credito del territorio corrono in soccorso di imprese e famiglie danneggiate dal fortunale. Banco BPM mette a disposizione un fondo di 30 milioni di euro per privati e aziende, sia del settore agricolo, sia di tutte le realta’ produttive, commerciali e turistiche che hanno subito danni a impianti e fabbricati. Un ...

Maltempo - Coldiretti Verona : danni a frutteti e mele : Il Maltempo del fine settimana non ha risparmiato le produzioni agricole veronesi. I danni maggiori si registrano nella zona di Mambrotta, nel comune di San Martino Buon Albergo, dove la grandine, il forte vento e la pioggia hanno compromesso una parte delle coltivazioni di mele e di altre varietà di frutta. In particolare ci sono stati impianti con reti distrutti. “Si tratta di danni elevati alle strutture e a piante già cariche di frutti ...

Maltempo : Banco Bpm stanzia un plafond di 30mln per il nubifragio a Verona : A seguito dei violenti nubifragi che nel pomeriggio e nella notte di sabato hanno colpito violentemente la città di Verona ed un’ampia area nella provincia Banco BPM ha deciso di mettere a disposizione un plafond di 30 milioni di euro a favore delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni a impianti e fabbricati. I fondi stanziati potranno essere in forma di mutuo chirografario a speciali condizioni e con ammortamento modulato ...

Maltempo Verona : il sindaco sul Lungadige Attiraglio in aiuto agli abitanti : Sul Lungadige Attiraglio, la zona più colpita dal Maltempo di ieri, è al lavoro da questa mattina il sindaco di Verona Federico Sboarina, assieme ad assessori, consiglieri comunali e ai presidenti delle municipalizzate Amia e Agsm, per aiutare gli abitanti che si sono ritrovati con le case invase dal fango (circa una decina). “La conta dei danni si farà dopo, adesso è più urgente dare una mano alle persone. C’è gente che ha perso ...

Maltempo. Il Governatore Zaia ha firmato lo stato di crisi per Verona : Sono più di 180 gli interventi dei Vigili del Fuoco da sabato pomeriggio nel Veronese per le forti piogge che

Maltempo Verona : il Ministro Fontana in contatto con sindaco e Regione : “Da ieri sera sono in costante contatto con il sindaco di Verona Federico Sboarina e il prefetto Salvatore Mulas per avere aggiornamenti sulla situazione in corso e sulle conseguenze dell’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta su citta’ e provincia nelle ultime ore. Mi sono subito attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha garantito la massima collaborazione ed e’ in costante dialogo con la ...

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria al Centro-Nord. Danni tra Mantova e Verona Video : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole

Maltempo - nubifragi e danni al Centro-Nord Le immagini La tromba d’aria a Verona : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole