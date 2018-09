Ma non chiamatela Flat Tax

huffingtonpost

(Di sabato 15 settembre 2018) Tramonta l'idea di un'aliquota unica. Il taglio dell'Irpef non riguarderà il 2019 e dal 2020, nei piani del Governo, si andrà verso tre aliquote. Niente a che vedere con l'aliquota unica al 15%, cavallo di battaglia della Lega e di tutto il centrodestra. Il vice premier Luigi Di Maio, in un'intervista a El Mundo, conferma che non si va verso unatax "rigida", ma verso una semplificazione dell'imposizione Irpef in tre scaglioni. "La situazione italiana sulla tassazione è talmente complicata che già una parziale semplificazione ridurrebbe tempi e quindi costi per i cittadini - afferma il capo politico di M5S - Latax non sarà così rigida, non ci sarà una sola aliquota, ma almeno tre. Inoltre, chi prima pagava meno rispetto al nuovo sistema di tassazione continuerà a farlo. Ma - specialmente per i piccoli e medi imprenditori ...