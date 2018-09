Luiseddu Caria | l' indipendentista sardo che combatteva l' Isis

agi

(Di sabato 15 settembre 2018) La galassiadella Sardegna fa quadrato attorno a Pierluigi Caria, noto 'Luiseddu' e figlio di uno dei fondatori del partito Sardigna Natzione Indipendentzia, al cento di un'indagine della Direzione distrettuale Antiterrorismo di Cagliari e della Digos di Nuoro su attività di combattimento all'estero. Nei suoi confronti e in quelli di altri due sardi residenti a Cagliari stamane sono scattate perquisizioni. Al presunto foreign fighter, 33 anni, di Nuoro, già dirigente del movimento'A Manca pro s'indipendentzia' (a sinistra per l'indipendenza), e laureato in Lettere all'università di Sassari con una tesi sul romanzo in lingua sarda, è stato ritirato il passaporto, per impedirgli di tornare in Medio Oriente. Caria ha combattuto contro l'con le ...