Lorella Boccia e Niccolò Presta | fiori d’arancio in arrivo?

Amici di Maria De Filippi - Lorella Boccia sposa Niccolò Presta : Lorella Boccia , ballerina di Amici nell’edizione 2012-2013, e Niccolò Presta , agente e producer televisivo nonché figlio di Lucio Presta , si sposa no. I due piccioncini fanno coppia fissa da 3 anni e ora è arrivato il momento di fare il grande passo “perché lui è quello giusto” spiega lei a Vanity Fair, “Non mi sono mai fidata degli uomini, Nic poi col tempo mi ha insegnato a farlo. Mi ha fatto capire che non tutti gli ...

Lorella Boccia : «La prima volta in cui non ho paura di dire “sì”» : I giorni da ricordare nella vita di un uomo sono almeno un paio. Nella personale classifica di Lorella Boccia, 27 anni, ce n’è uno che si posiziona in cima. «Io che di solito dimentico tutto, ho ancora quei momenti scolpiti in mente», racconta la ballerina e showgirl (Amici, Colorado, Step Up), originaria di Napoli ma cresciuta a Roma, «Quel giorno mi ha cambiato la vita, ho sentito che era arrivato il momento di fare quel passo perché lui è ...