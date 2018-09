Locride | spunta un capodoglio di 15 metri di fronte alla spiaggia | “Forse investito da

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 settembre 2018) Una carcassa distamattina è comparsa davantidi Spropoli, una frazione di Palizzi in provincia di Reggio Calabria. È stata avvertita la guardia costiera. Il cetaceo è lungo più di 15e probabilmente si trovava nelladi passaggio. Questo, infatti, è il periodo dell’innamoramento e, secondo alcuni pescatori, potrebbe essere statoda una nave in transito. Il video è stato caricato sui social network dgiornalista locale Emanuela Martino che ha pubblicato anche una serie di foto dell’animale ormai in fase di decomposizione. L'articoloundi 15di: “Forseda una nave”. Le immagini proviene da Il Fatto Quotidiano.