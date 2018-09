LIVE Inter-Parma | Serie A in DIRETTA | 0-0 | nerazzurri senza Icardi! Giocano Keita e

LIVE Inter-Parma - Serie A in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Parma, incontro valevole per il quarto turno del campionato di Serie A 2018-2019. L’Inter ha finora perso per 2-2 contro il Sassuolo, pareggiato in casa col risultato di 2-2 contro il Torino e vinto per 0-3 a Bologna. Il Parma, invece, dopo il 2-2 iniziale con l’Udinese, ha subito due sconfitte contro SPAL e Juventus. Queste le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ...

Inter-Parma : formazioni ufficiali e partita in diretta LIVE - Serie A 2018/2019 : Inter-Parma, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Probabili formazioni/ Inter Parma : quote - le ultime novità LIVE (Serie A 4^ giornata) : Probabili formazioni Inter Parma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti. Spalletti pensa anchealla Champions League e dovrebbe far riposare Icardi, dentro Keita Balde Diao(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 07:28:00 GMT)

Inter Parma/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato LIVE : diretta Inter Parma, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali, sabato si gioca a San Siro(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 05:28:00 GMT)

Diretta/ Psg-Saint Etienne (risultato LIVE 1-0) streaming video Dazn : intervallo : Diretta Psg Saint Etienne streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 5^ giornata della Ligue 1 francese(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 21:26:00 GMT)

Diretta/ Italia-Polonia (risultato LIVE 54-52) streaming video tv : intervallo (basket) : Diretta Italia Polonia, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza, e inaugura la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Probabili formazioni / Inter Parma : le mosse dalla panchina. Diretta tv - orario - ultime notizie LIVE (Serie A) : Probabili formazioni Inter Parma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 20:37:00 GMT)

Uragano Florence - alluvioni catastrofiche nel Nord Carolina : case allagate fino al 2° piano - intere comunità potrebbero essere spazzate via [LIVE] : 1/24 ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Parma : Icardi oppure Keita? Diretta tv - orario - ultime notizie LIVE (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Parma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:47:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Parma : dubbi ducali in difesa. Diretta tv - orario - ultime notizie LIVE (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Parma: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre in campo a San Siro. Keita Balde Diao ancora prima punta, Icardi va in panchina(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:41:00 GMT)

DIRETTA / Inter Cagliari Primavera (risultato LIVE 0-0) info streaming video e tv : Lombardi sbaglia un rigore! : DIRETTA Inter Cagliari Primavera info streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la 1^ giornata del campionato Primavera (oggi 14 settembre)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Inter-Parma - Spalletti in conferenza stampa LIVE : LIVE 14:16 14 set Via con le domande: Come sta il gruppo? Icardi gioca? "Abbiamo trovato tutto quello che avevamo lasciato. Per quanto riguarda la formazione c'è da vedere la reazione e valutare i ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : salita interminabile verso Andorra - Valverde e Mas all'attacco di Simon Yates : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle ...

LIVE Vuelta a España 2018 in DIRETTA : salita interminabile verso Andorra - Valverde e Mas all’attacco di Simon Yates : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2018, 154 km da Lleida ad Andorra. Naturlandia. Oggi sarà la penultima occasione per cambiare la classifica generale e ci aspettiamo quindi una tappa spettacolare. L’azione si concentrerà sull’interminabile salita finale del Coll de la Rabassa. Un’ascesa di 17 km con una pendenza media del 6,6%, ma che presenta subito delle rampe dure al 13%. Corridori come ...