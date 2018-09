L' Italia frena - Consob di Stato

L'industria Italiana frena a luglio - è il primo calo dal 2016 : 'Brusca discesa' a luglio 2018 per la produzione industriale. L'Istat registra un calo dell'1,8% rispetto a giugno e una flessione dell'1,3% anche rispetto a luglio 2017 , nei dati corretti per ...

BankItalia - a luglio frena il calo delle sofferenze bancarie : Roma, 11 set., askanews, - A luglio le sofferenze delle banche sono diminuite del 20,9% su base annua, -26,2% in giugno,, per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione. Lo ha reso noto la ...

Superindice Ocse - Italia frena più della media Eurozona : Inserisce la retromarcia il Superindice Ocse, Composite leading indicators,, che offre uno sguardo sul futuro andamento dell'economia globale: a luglio il dato è diminuito dello 0,11% rispetto al mese precedente e dello 0,53% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In Italia gli effetti su base mensile sono stati i più ...

Superindice Ocse segna frenata a luglio - in Italia calo più netto : Roma, 10 set., askanews, - Nuovi segnali di rallentamento della crescita nei Paesi avanzati dal Superindice economico dell'Ocse. A luglio il Composite leading indicators, Clis, ha registrato una ...

Tria in Cina : «L'Italia rispetta gli impegni». Ma il leghista Borghi frena : «Decideremo martedì» : E ancora: «Nessuno pensa di fare cose strane ma discuteremo come muoverci per il bene dell'economia italiana, e non siamo soli a volerlo». Una puntualizzazione che è suonata come un altolà ad una ...

F1 2018 - GP d'Italia : 6 frenate - tutte impegnative per i tecnici Brembo! : Condividi su Facebook Condividi su Twitter > > > > L'autore SimoneNencioni - Classe 1997, fin da piccolo guardavo la Formula 1 e crescendo mi sono sempre più appassionato a questo sport iniziando a ...

Rai : Forza Italia aspetta un segnale da Salvini per la presidenza - mentre Di Maio frena sulla privatizzazione : mentre le cronache riferite dal Corriere della sera narrano di "forzisti" irritati rispetto a ciò che ha detto il Ministro Toninelli riferendosi ai governi passati durante l'audizione del Ministro per le infrastrutture rispetto al crollo del ponte Morandi a Genova, si avvicina settembre e con il nono mese dell'anno, per arrivare ad argomenti più strettamente televisivi, anche la molto probabile soluzione al pasticcio presidenza Rai, che ...

L'Ocse : «L'Italia rallenta : è l'unica economia del G7 in frenata» : Su base annua, l'economia nell'area dell'organizzazione, ha rallentato marginalmente, passando dalla crescita del 2,6% del primo trimestre al +2,5% del secondo trimestre , rispetto allo stesso ...

Ocse - Pil del secondo trimestre cresciuto dello 0 - 6%. Tra i Paesi G7 solo l’Italia frena da 0 - 3% a +0 - 2% : L’area Ocse cresce dello 0,6% nel secondo trimestre 2018. solo l’Italia resta al palo, registrando tra aprile e giugno di quest’anno – unico Paese del G7 – un un rallentamento della crescita del Pil: dal +0,3% dei primi tre mesi a +0,2%. I dati pubblicati dall’Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea sugli ultimi numeri del Pil dell’area che coinvolge 35 Paesi, vedono un leggero miglioramento globale ...

Crescita Pil Italia in frenata - cosa aspettarsi per borsa e bond? : Secondo Moody'sl'economia globale resta solida, anche se potrebbe essere in una fase di picco,ma quella Italiana nel secondo trimestre del 2018 ha dimostrato una forzainferiore alle attese. Prima di ...