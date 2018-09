L' Italia è bella | ma non premia l' eccellenza Io | campione d' informatica | ad

huffingtonpost

(Di sabato 15 settembre 2018) Fabio Pruneri ha 19 anni, il diploma allo scientifico Alessandro Volta di Milano, un medagliere gremito di ori, argenti, e bronzi per le varie competizioni informatiche e un biglietto di ingresso per Harvard staccato quest'estate. L'ultimo successo sono le Olimpiadi diin Giappone che ormai non gli fanno più effetto perché: "Dopo che ne fai a centinaia di gare, cominci a essere sempre più lucido" dice, col sorriso giocoso di chi 20 anni non li ha nemmeno compiuti e che adesso: "Non gioco più a calcetto ma a frisbee".Com'è Harward, quali sono le emozioni che si provano ad entrarci?Sono entrato in metro, quindi l'impatto non è stato così epico (ride ndr). Harvard è stimolante, imponente. Tenuta in maniera ineccepibile. Questi mattoncini rossi ordinati danno il senso di storia. Poi è enorme e la cultura che si ...