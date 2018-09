Lily Allen vittima di abusi sessuali da parte di un discografico | “Non ho denunciato

optimaitalia

(Di sabato 15 settembre 2018) Anchedi: alla lunga lista di donne molestate e abusate che stanno trovando il coraggio di raccontare (e in molti casi denunciare all'autorità giudiziaria) le violenze subite si aggiunge ora la popstar inglese.Dopo aver pubblicato il suo quarto album in carriera No Shame, lasta per rilasciare una biografia intitolata My Thought Exactly che vedrà la luce il 20 settembre. In un'intervista al Guardian, che ne ha pubblicato uno stralcio in anteprima, la cantante ha raccontato il tentato stupro perpetrato su di lei da un uomo che appartiene al mondo della discografia.ha dichiarato di non aver rivelato il nome del manager del settoreche ha tentato di stuprarla, nonostante volesse farlo, perché l'editore del libro le ha consigliato di evitare adducendo "motivi legali".La cantante ha raccontato al Guardian l'episodio ...