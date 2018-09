Liga | il Barcellona vince in rimonta | Atletico Madrid bloccato sull' 1-1

Real Sociedad-Barcellona 1-2 - pagelle e tabellino - Liga 2018/2019 : Real Sociedad-Barcellona, Liga 2018/19: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Real Sociedad vs Barcellona - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Barcellona, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Barcellona, sabato 15 settembre. Dopo l’anticipo delle 13 tra Atletico Madrid ed Eibar, La Liga propone una partita che promette spettacolo o tanti gol. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Real Sociedad e Barcellona?La Real Sociedad è stata sconfitta prima della pausa ...

Spagna - ok di Barcellona e Girona per giocare un match di Liga negli Usa : Secondo un comunicato diffuso oggi dalla Liga spagnola, Barcellona e Girona hanno dato il via libera per giocare a Miami una partita del campionato di calcio spagnolo. Ora manca solo l’autorizzazione della Federcalcio spagnola (RFEF) per trasformare in realtà la prima partita della Liga fuori dai confini iberici. Barcellona, ??Girona e LaLiga hanno inviato una lettera alla RFEF chiedendo l’approvazione per ...

La Liga vola negli USA - Girona-Barcellona si giocherà a Miami : Scelta la gara che si disputerà negli Stati Uniti, come da contratto con Relevent. Tante opzioni di risarcimento per i tifosi che non parteciperanno. L'articolo La Liga vola negli USA, Girona-Barcellona si giocherà a Miami è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LaLiga. Il Barcellona travolge l'Huesca - il Betis conquista il derby : Otto reti dei blaugrana dopo lo svantaggio iniziale, Joaquin si regala una serata da sogno stendendo il Siviglia

Pronostico Barcellona vs Huesca - La Liga 2-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Barcellona-Huesca, domenica 2 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Barcellona-Huesca, domenica 2 settembre. La Liga propone una sfida interessante tra una grande di Spagna a punteggio pieno che riceve una sorprendente neopromossa. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Barcellona e Huesca? Il Barcellona vola a punteggio ...

Pronostico Valladolid vs Barcellona - La Liga 25-8-2018 : La Liga 2018-2019, 2^ giornata, analisi, probabili formazioni e Pronostico di Valladolid-Barcellona, sabato 25 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Valladolid-Barcellona, sabato 25 agosto. La seconda giornata della Liga propone un match che hanno esordito con un pari e una vittoria. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Valladolid e Barcellona? Il Valladolid, tornato in Liga dopo la ...