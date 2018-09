Liga 2018 | quarta giornata | i risultati delle partite del sabato

Real Sociedad-Barcellona 1-2 - pagelle e tabellino - Liga 2018/2019 : Real Sociedad-Barcellona, Liga 2018/19: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pronostico Magdeburg vs Arminia Bielefeld - BundesLiga 2 17-9-2018 e Analisi : Germany Bundesliga 2 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Magdeburg-Arminia Bielefeld, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Magdeburg-Arminia Bielefeld, lunedì 17 settembre. La quinta giornata di Bundesliga 2 si conclude tra due squadre reduci da risultati opposti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Magdeburg-Arminia Bielefeld?Il Magdeburg è all’esordio nella seconda divisione del ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Real Madrid - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Real Madrid, sabato 15 settembre. Il sabato della Liga si conclude al San Mames tra due club storici del calcio spagnolo e che non sono mai retrocessi. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Athletic Bilbao e Real Madrid?L’Atheltic Bilbao, dopo aver battuto il Leganes ...

Pronostico Valencia vs Real Betis - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Valencia-Real Betis, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Valencia-Real Betis, sabato 15 settembre. Al Mestalla va in scena una partita interessante tra due formazioni tecnicamente dotate che promettono spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Valencia e Real Betis?Il Valencia a conquistato solamente 2 punti dopo tre giornate e alloggiano al ...

Pronostico Real Sociedad vs Barcellona - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Sociedad-Barcellona, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Sociedad-Barcellona, sabato 15 settembre. Dopo l’anticipo delle 13 tra Atletico Madrid ed Eibar, La Liga propone una partita che promette spettacolo o tanti gol. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Real Sociedad e Barcellona?La Real Sociedad è stata sconfitta prima della pausa ...

Pronostico Atletico Madrid vs Eibar - La Liga 15-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Eibar, sabato 15 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Atletico Madrid-Eibar, sabato 15 settembre. Dopo l’anticipo di venerdì sera tra Huesca-Rayo Vallecano, La Liga propone un interessante partita alle 13. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Atletico Madrid ed Eibar?Dopo il pareggio all’esordio sul campo del Valencia, ...

Pronostico Huesca vs Rayo Vallecano - La Liga 14-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Huesca-Rayo Vallecano, venerdì 14 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Huesca-Rayo Vallecano, venerdì 14 settembre. Riparte La Liga con l’anticipo della quarta giornata tra due formazioni neopromosse. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Huesca e Rayo Vallecano?Dopo una vittoria e un pari, la neopromossa Huesca è stata travolta per 8-2 dal Barcellona, dopo ...

Bonus docenti : lo Spid diventerá obbLigatorio entro la fine del 2018 : Il Ministero dell'Istruzione ha confermato anche per il corrente anno scolastico 2018/2019, il Bonus professionale del valore di 500 euro. Per poter utilizzare tale Bonus occorrera' essere in possesso delle credenziali digitali Spid [VIDEO] ovvero il sistema pubblico d'identita' digitale che consente di accedere in generale ai servizi della pubblica amministrazione e nello specifico alla Carta del Docente, quindi al borsellino elettronico del ...

Scuola - novità bonus 500 euro docenti : SPID obbLigatorio entro il 2018 - come richiederlo : Il Ministero dell’Istruzione ha confermato il bonus docenti da 500 euro per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti di ruolo anche per l’anno scolastico 2018/2019. Per poter utilizzare la somma accreditata, sarà necessario essere in possesso delle credenziali digitali SPID. bonus docenti, novità: obbligatorio lo SPID entro il 2018 La novità è stata anticipata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto ...