lastampa

: RT @LaStampa: L’estate appena trascorsa è stata più calda del solito? - godelitsas : RT @LaStampa: L’estate appena trascorsa è stata più calda del solito? - TizianoG2 : RT @LaStampa: L’estate appena trascorsa è stata più calda del solito? - LaStampa : L’estate appena trascorsa è stata più calda del solito? -

(Di sabato 15 settembre 2018) Sì, anche l'del 2018 èpiùdella media. Certamente in Italia: per il nostro Paese sono già disponibili le elaborazioni realizzate da Michele Brunetti, dell' Istituto di scienza dell'atmosfera e del clima , Isac, del Cnr , per i tre mesi di giugno, luglio e agosto, quelli che rappresentano la stagione estiva per i climatologi. Ha fatto più caldo delsia in ...