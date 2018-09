Lenny Kravitz in Italia nel 2019 | a Milano e Bologna | biglietti in prevendita su TicketOne

Lenny Kravitz tornerà in Italia anche nel 2019 per due concerti a Milano e Bologna : Lenny ti aspettiamo! The post Lenny Kravitz tornerà in Italia anche nel 2019 per due concerti a Milano e Bologna appeared first on News Mtv Italia.

Lenny Kravitz racconta a RTL 102.5 il nuovo album 'Raise Vibration' - l'intervista VIDEO : In questo momento il mondo sembra essere coperto da una specie di nebbia musicale che ha a che fare, più che con gli strumenti, coi computer, e parlo di rap, trap e dance. È vero come scrivono in ...

Lenny Kravitz pubblica il suo undicesimo album Raise Vibration : Saranno anche passati quattro anni da Strut, il suo ultimo lavoro, ma ne è valsa la pena attendere. In Raise Vibration, undicesimo album in studio di Lenny Kravitz (freschissimo di uscita), si può fare una splendida nuotata tra le onde del rock ‘n’ roll, ma anche del funk, del blues e del soul. Energia e sensualità nutrono la nuova musica dell’artista americano, non senza tralasciare momenti più morbidi e introspettivi. Un assaggio era ...

Il concerto di Lenny Kravitz chiude l'edizione del decennale di Collisioni a Barolo : Collisioni ha compiuto dieci anni e il sogno da cui era nato è diventato realtà: creare un evento che fosse sinergico all'economia e alla promozione del territorio, generando ricchezza attraverso il ...

Il concerto di Lenny Kravitz chiude il decennale di Collisioni : I suoi 10 album in studio hanno venduto più di 38 milioni di copie in tutto il mondo, ma il rocker americano si è cimentato anche nel cinema apparendo nel ruolo di Cinna in 'The Hunger Games' e 'The ...

Lenny Kravitz al Lucca Summer Festival : la recensione del concerto. VIDEO - FOTO - SETLIST : Quando arrivò sulle scena, negli anni 90, proponeva un mix di soul, funk e rock che arrivava dritto dritto dagli anni 70; quando poi più avanti si è dato a sonorità più pop, il suo mondo iconografico ...

Lenny Kravitz all’Arena di Verona il 16 luglio : scaletta - ultimi biglietti in prevendita e prossimi concerti in Italia : Atteso per stasera il concerto di Lenny Kravitz all’Arena di Verona. Il monumentale anfiteatro si prepara ad accogliere un tutto esaurito di fan impazienti. L’artista sigla il suo arrivo in Italia con un sold out in una delle location più suggestive del nostro panorama, da tempo consacrata tempio della musica. Quella del capoluogo veneto tuttavia è sola la prima delle date Italiane. Dopo il benvenuto di stasera, il tour proseguirà infatti ...