Lena Dunham senza veli su Instagram

(Di sabato 15 settembre 2018) 32enne autrice di Girls,è tornata a denudarsi sui social. L'attrice, da sempre in prima linea nel voler rivendicare il diritto ad ostentare le proprie curve, ha pubblicato una foto che ce la mostra nuda in doccia, con i capelli bagnati, un frappuccino nella mano sinistra e la mano destra a coprire il seno.Solo poche ore primaera stata criticata per aver sponsorizzato una felpa LPA, con sopra scritto frasi del tipo “Essere grassi non è bello, è una scusa”, “Troppo ossuta per essere disossata”, “Orribile risultato delle femministe moderne”. Fat-shaming, a detta di molti, con la regista costretta a spiegare il significato di quelle felpe, finite in vendita su Revolve al costo di 189 dollari. prosegui la letturasupubblicato su Gossipblog.it 15 settembre 2018 10:58.