Lehman | quando il mondo si è svegliato dal sogno americano di alimentare con i prestiti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 settembre 2018) Oltre che la più colossale bancarotta della storia americana il crac diBrothers fu il brusco risveglio da unsognato da molti. Non improvviso, poiché di sveglie ne stavano suonando tante e da tempo. Ma roboante, “spettacolare” e violento, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Fu la fine dell’illusione che esistesse un modo per imbrigliare e neutralizzare il rischio di un investimento. L’implosione di un’alchimia che prometteva abitazioni alla portata di ogni tasca, guadagni per chi le costruiva e vendeva, profitti per le banche che erogavano i mutui e, per le banche d’affari che li “trasformavano”, per le agenzie di rating che li valutavano, per le assicurazioni che li garantivano. Il fallimento della quarta banca d’affari statunitense non innescò la crisi dell’economia, che era già in corso da almeno un anno, e non cambiò la traiettoria di un trend di ...