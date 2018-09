Legittima difesa | Anm | No a nuova legge Salvini difende la proposta

Legittima difesa - Anm contro Salvini : 'Riforma inutile'. Lui replica : 'Io tiro dritto' : Non serve una nuova legge sulla Legittima difesa . Dunque del ddl all'esame del Parlamento 'non avevamo bisogno' e anzi 'può essere molto rischioso'. A sottolinearlo è stato il presidente dell'...

Giustizia - l'Anm bacchetta il governo : non serve una nuova legge sulla Legittima difesa : Le toghe non perdono il vizio di voler fare politica, cercando di condizionare il legislatore. L'ultimo esempio arriva dall"Associazione nazionale magistrati, che si dice contraria ad una nuova legge sulla legittima difesa , dato che già esiste quella approvata nel 2006. Ad affermarlo è il presidente del "sindacato delle toghe", Francesco Minisci, all'apertura dei lavori della riunione odierna del Comitato direttivo centrale dell"Anm."All"esame ...

Salvini contro l'Anm : «Sulla Legittima difesa c'è stata un'invasione di campo» : Il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Minisci aveva parlato del disegno di legge depositato in Senato: «Se un soggetto minaccia di schiaffeggiarmi, non posso sparargli». Immediata la replica del ministro dell'Interno: «Io tiro dritto»

Legittima difesa - da oggi è più facile avere in casa un’arma da guerra : Il prossimo 14 settembre entra in vigore il decreto legislativo voluto dal ministro degli Interni Il segretario del Pd Maurizio Martina annuncia una manifestazione di protesta: "Più pistole facili. Con la legge Far West arriva il regalo alla lobby delle armi dello sceriffo Salvini e dei suoi complici a 5stelle. Scendiamo in piazza il 30 settembre contro questo governo della paura".Continua a leggere

Legittima difesa - in arrivo la legge Caos sul poliziotto masssacrato : Egregio Direttore: sono Andrea Pasini un giovane imprenditore di Trezzano sul Naviglio. Legittima difesa e certezza della pena per “vendicare” il poliziotto massacrato di botte dagli immigrati a Catania: io sto dalla parte delle Forze dell’Ordine e delle persone per bene non dei criminali come fa la sinistra Segui su affaritaliani.it