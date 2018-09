Legittima difesa | Anm contro Salvini | ' Riforma inutile' Lui replica | ' Io tiro dritto'

Legittima difesa - scontro Anm-Salvini : 17.23 "Il sindacato dei magistrati (Anm) oggi ha attaccato le proposte di legge della Lega sulla Legittima difesa perché inutili e rischiose.Invasione di campo? Tutto normale? Io tiro dritto,la difesa è sempre Legittima". Così su Twitter il ministro dell'Interno Salvini replica alle critiche di Minisci,presidente Anm Per Minisci,"se approvato" il ddl sulla Legittima difesa "rischierebbe addirittura di Legittimare reati gravissimi, fino ...

Legittima difesa - da oggi è più facile avere in casa un’arma da guerra : Il prossimo 14 settembre entra in vigore il decreto legislativo voluto dal ministro degli Interni Il segretario del Pd Maurizio Martina annuncia una manifestazione di protesta: "Più pistole facili. Con la legge Far West arriva il regalo alla lobby delle armi dello sceriffo Salvini e dei suoi complici a 5stelle. Scendiamo in piazza il 30 settembre contro questo governo della paura".Continua a leggere

Perché la riforma della Legittima difesa è diventata un'urgenza : Flat tax, reddito di cittadinanza, legge Fornero: troppo complicate da portare a casa nella loro interezza, quindi meglio puntare su qualcosa di più facile

Legittima difesa - in arrivo la legge Caos sul poliziotto masssacrato : Egregio Direttore: sono Andrea Pasini un giovane imprenditore di Trezzano sul Naviglio. Legittima difesa e certezza della pena per “vendicare” il poliziotto massacrato di botte dagli immigrati a Catania: io sto dalla parte delle Forze dell’Ordine e delle persone per bene non dei criminali come fa la sinistra Segui su affaritaliani.it