'La Lega è razzista' - Cecile Kyenge a processo. Matteo Salvini la sfida in Tribunale : Il processo contro Cècile Kyenge continua. L'ex ministro dell'Integrazione del Pd era stata querelata per aver definito 'razzista' la Lega durante un comizio dell'8 agosto 2014 a Fontevivo , Parma, e ...

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Proposta della Lega già a rischio (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. La Proposta della Lega è già a rischio. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 settembre, La Riforma delle pensioni con Quota 100 a 62 anni Proposta dalla Lega è già a a rischio. Come scrive Il Messaggero, infatti, si tratta di un provvedimento che ha un costo importante e che potrebbe aprire un problema con il Movimento 5 Stelle, desideroso di avere risorse per ...

Kyenge disse "Lega è razzista". È a processo per diffamazione : disse che "la Lega è razzista" e per questa ragione ora l'europarlamentare del Pd Cecile Kyenge si trova a giudizio davanti al tribunale di Piacenza per diffamazione. A presentare la querela contro di lei è stato il leader della Lega Nord Matteo Salvini. L'accaduto risale al 2014 quando Kyenge, durante una festa dell'Unità nel Parmense, tacciò la Lega di essere razzista riferendosi a una polemica legata alla foto pubblicata su Facebook ...

Lega Pro : ecco il passaporto sanitario degli atleti : La Lega Pro investe sulla salute degli atleti. E’ in fase di lancio una start-up del progetto relativo al passaporto elettronico sanitario del calciatore, allo scopo di prevenire le malattie cardiache gravi degli atleti. L’idea è di creare un database al cui interno vengono inseriti dati fondamentali, da quelli ematici fino ad arrivare ai cardiaci, includendo i traumi e gli infortuni durante la carriera del calciatore. ...

