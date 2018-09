Lega | a Milano tavolo di confronto fra consulte e governatore Fontana 2

Lega : a Milano tavolo di confronto fra consulte e governatore Fontana : Milano, 15 set. (AdnKronos) - Nella sede della Lega di via Bellerio, alla presenza del governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e degli assessori regionali della Lega, si sono riunite questa mattina le consulte della Lega Lombarda per una seduta di tavoli tematici di lavoro, divisi per

Miss Italia 2018 : arriva l'elezione di Miss ELeganza a Milano : Ma il mondo dello sport, con i suoi rappresentanti, è presente da anni alle finali del Concorso. Nel 2012, un'altra famosa nuotatrice, Federica Pellegrini, ha presieduto la giuria della ...

Viaggi : Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il colLegamento Crotone-Milano Bergamo : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria ...

Alitalia : Toninelli - ad un passo per colLegamenti R. Calabria con Roma e Milano : Roma, 7 set. (AdnKronos) - "Ci stiamo lavorando duramente e siamo a un passo dal risultato: @Alitalia a breve dovrebbe ripristinare i collegamenti tra Reggio Calabria, Roma e Milano. La Calabria e tutto il Sud così si avvicinano al resto del Paese. E' un bel segnale cui ne seguiranno a breve tanti a

Milano : sindaco Sesto S.Giovanni - sgombero Aldo Dice vittoria Legalità : Milano, 4 set. (AdnKronos) - "Sono particolarmente soddisfatto di questo esito, che ho richiesto con fermezza immediatamente dopo l'occupazione. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento, la professionalità e l’efficienza dimostrati. Il messaggio che esce chiaro da questa vicenda è che a Sesto

Milano : Fontana su sgomberi case Aler - per noi Legalità prioritaria : Milano, 3 set. (AdnKronos) - "Lo dicevo gia' in campagna elettorale, la prima richiesta che mi hanno fatto gli abitanti per bene delle case Aler era proprio quella di contribuire a ripristinare la legalita': per loro era piu' importante ricominciare a vivere tra persone che rispettano la legge che n

Fermato per violenza sessuale su 14enne : torna libero/ Pm Milano “rapporto fu consenziente e arresto ilLegale” : Fermato per violenza sessuale su 14enne: torna libero. Lo ha deciso oggi il pm di Milano ritenenedo il rapporto consensuale e l'arresto illegale. La minore conferma versione dell'uomo.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Niccolò Bettarini : a processo i 4 aggressori/ Ultime notizie - Milano : Legali chiederanno rito abbreviato? : Niccolò Bettarini: a processo i 4 aggressori con rito immediato. Le rispettive difese potrebbero chiedere il rito abbreviato. Prima udienza fissata per il 13 novembre.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 16:57:00 GMT)

ACIDO NELLA BOTTIGLIETTA DEL COLLega : ARRESTATA/ Milano - ultime notizie : tradita dal cellulare : Milano, ACIDO NELLA BOTTIGLIETTA del COLLEGA: ARRESTATA donna di 52 anni dipendente Eni. Lei nega ogni accusa, in precedenza lo aveva molestato telefonicamente.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:03:00 GMT)

Milano - versa acido cloridrico nella bottiglietta d’acqua del colLega : arrestata 52enne : Gelosie e rancori tra colleghi, in un ufficio della sede dell’Eni a San Donato Milanese. Queste sarebbero le ragioni, insieme ad una forma di depressione della responsabile, di un assurdo episodio avvenuto nel pomeriggio di martedì 28 agosto e che poteva avere conseguenze ancor più gravi. E. B., una dipendente dell’azienda di 52 anni, è stata arrestata dai carabinieri di San Donato con l’accusa di atti persecutori e tentato omicidio: la donna ...

Milano - tenta di avvelenare il colLega mettendo dell'acido nella bottiglia dell'acqua : La vicenda si è consumata a San Donato, in provincia di Milano, dove una donna di appena 52 anni ha tentato di avvelenare un collega iniettando dell'acido cloridrico all'interno di una bottiglietta d'acqua. Secondo le ricostruzioni dei fatti, l'uomo è stato trasportato urgentemente in ospedale subito dopo avere bevuto qualche sorso di acqua dalla bottiglietta che aveva lasciato sulla scrivania del suo ufficio. L'uomo avrebbe avvertito un ...

