Le parole di Papa Giovanni Paolo II contro la mafia nel 1993 | “Convertitevi | un giorno

«Papà scusa - riportami a casa» - le prime parole di Maria ricomparsa a Milano dopo 5 anni. Era scappata con un cinquantenne : A 13 anni aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggi Maria Henselmann è tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nel 2013 e in questi...

«Papà scusa - riportami a casa» - le prime parole di Maria ricomparsa a Milano dopo 5 anni. Era fuggita con un cinquantenne : A 13 anni aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggi Maria Henselmann è tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nel 2013 e in questi...

«Papà scusa - riportami a casa» - le prime parole di Maria ricomparsa dopo 5 anni dalla sua fuga : A 13 anni aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggi Maria Henselmann è tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nel 2013 e in questi...

Il medico - dopo le parole del Papa : «L’omosessualità non è una malattia - la psichiatria non c’entra» : «Una cosa è quando si manifesta da bambino, quando ci sono tante cose che si possono fare con la psichiatria; un’altra cosa è quando si manifesta dopo i vent’anni». Le parole di Papa Francesco sull’omosessualità pronunciate nel volo di ritorno dalla visita in Irlanda non smettono di far discutere e di fare polemica (compresa quella per la scomparsa del termine psichiatria dal resoconto della sala stampa vaticana). Rispondeva a una domanda su che ...

Le parole del Papa - quelle vere - su abusi e migranti : Gli altri li ha presi in carico la Conferenza Episcopale, non so se sotto 'l'ombrello' del Vaticano o no… non so come sia stata negoziata la cosa; ma vanno al Centro 'Mondo migliore', a Rocca ...

Le parole non bastano più. Clamorose proteste in Irlanda per la pedofilia - insufficienti le scuse del Papa : Le parole non bastano più. Neppure le parole di scusa e di vergogna. Ci vogliono azioni, precise, contro la pedofilia del clero cattolico. È questa la cifra dell'impatto del rinnovato ribollire in tutto il mondo (dall'Australia al Cile, dagli Stati Uniti all'Irlanda) dei drammi della pedofilia nella Chiesa. La "protesta delle scarpe "lasciate sul selciato di Dublino da un gruppo di vittime era accompagnata dallo striscione "no ...

Neonata morta di pertosse - le parole del papà : “Siamo distrutti - noi siamo vaccinati” : Emergono nuovi dettagli in merito alla morte delle due neonate a causa di un attacco di pertosse nel Bergamasco. I genitori delle piccole erano stati accusati di non essere vaccinati, accusa infondata. Della vicenda, ne ha parlato il padre della piccola Martina in un’intervista a “Il giorno”. “Sono state scritte molte inesattezze – dice Cristian Cappa, il papà della piccola Martina – perché è necessario fare ...

Il Papa sui migranti/ "La loro tratta è nuova schiavitù - non restiamo spettatori”. Le parole all’Angelus : Il Papa sui migranti: "La loro tratta è nuova schiavitù, non restiamo spettatori”. Le parole all’Angelus in piazza San Pietro di poco fa, in vista della giornata contro la tratta(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 13:05:00 GMT)