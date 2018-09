Le notizie più importanti di oggi | terremoto nel calcio italiano e sentenza a sorpresa in

calcioweb.eu

(Di domenica 16 settembre 2018) Lepiùdi– La maxi inchiesta della Procura di Catanzaro “Dirty Soccer” è ad un punto di svolta fondamentale: nel filone sono stati coinvolti vari pezzi del mondo deled ha suscitato enorme scalpore. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone, rischiano il processo: Armando Ortoli, ex direttore sportivo del Catanzaro, Domenico Giampà, ex calciatore di Messina e Catanzaro, Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia, Fabrizio Maglia e Felice Bellini (dirigenti della Vigor Lamezia), Sebastiano la Ferma, Ercole di Nicola, ex dirigente dell’L’Aquila, Giuseppe Perpignano, Luigi Condò e Salvatore Capasulla(dirigenti del Barletta), Adrian e Roberto Farrugia ritenuti dall’accusa i faccendieri che promuovevano le presunte combine. L’inchiesta avrebbe portato alla luce un giro di “affari” tra Serie B, Serie C, Dilettanti ed Eccellenza della Calabria. ...