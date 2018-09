Le mani sulle Authority Al via il confronto M5S-Lega per spartirsi Consob e Antitrust

Maltrattamenti al nido. I racconti choc dei bimbi : 'Là dentro mi fanno tò tò e sento bua sulle manine' : 'La maestra mi ha fatto tò tò - dice la bimba alla mamma - bua sulle manine'. A modo loro, i piccoli alunni dell'asilo nido Papero Giallo avevano detto ai genitori che...

Velivolo disperso sulle Alpi. Decollato in Germania - non è mai arrivato a Marsiglia : Un aereo da turismo con due persone a bordo risulta disperso tra Valle d'Aosta e Savoia (Francia), nell'area del Monte Miravidi. Il Velivolo, Decollato in Germania e diretto a Marsiglia, non è arrivato a destinazione.Le ricerche sono in corso e per il momento hanno dato esito negativo. L'elicottero della protezione civile della Valle d'Aosta ha eseguito una ricognizione nella zona del Col du Breuil (La Thuile), in seguito alla ...

Indovina se domani piove. Una lotteria sulle previsioni : Ossessionati. Ossessionati dal maltempo. O dal bel tempo. Dipende. La gente passa molto più tempo, appunto, a controllare ogni due-tre ore il meteo del giorno dopo che a godersi quelle quattro ore che nostro Signore ci regala di sole. "No oggi piove", "No domani fa nuvolo", "No, a me dice che inizierà a piovere alle 14 e 59 minuti", "Ma no! Tu che sito guardi? Non ci azzecca mai quello. Devi guarda' questo. Scarica l'app". La gente si azzuffa ...

Giro di vite sulle manifestazioni in piazza : 'No a iniziative per fatti estranei alla città' : L'altolà, forse ispirato da una recente protesta di bengalesi, riguarda anche spettacoli impattanti. Sì ai comizi politici

DIRITTO DI REPLICA. LA PROF.SSA DE VITO SULLE PAROLE DELLA SIG.RA SARA BISIO RIGUARDO LA maniFESTAZIONE 'I HAVE A DREAM" : ... per migliorare questo triste e tenebroso momento storico sotto gli occhi di tutti, nella convinzione che il bello e il buono è contagioso, nella consapevolezza che 'la bellezza salverà il mondo'. ...

Martedì nero sulle strade di Foligno : in via manin lunghe code dopo un incidente : E' stato un Martedì nero sulle strade del folignate. Nella vigilia di Ferragosto sono diversi gli incidenti che si sono registrati ed altrettanti gli interventi degli agenti della polizia municipale. ...

Milan - ecco la terza maglia 2018/2019 : divisa nera con effetto melange sulle maniche : PUMA ha svelato oggi il nuovo Terzo Kit di Milan a San Francisco: divisa nera con effetto melange rosso e nero sulle maniche. L'articolo Milan, ecco la terza maglia 2018/2019: divisa nera con effetto melange sulle maniche è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Traffico sulle autostrade : oggi bollino rosso domani nero : Si parte. Gli italiani vanno in vacanza e in questo fine settimana è previsto il grande esodo con l’incremento del

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton va in vacanza sulle ali dell'entusiasmo - Vettel si mangia le mani : Un gap inatteso visti i valori in campo, ma che il campione del mondo si è meritato, disputando, forse, la sua migliore annata della carriera. L'inglese lo conosciamo. Quando qualcosa non va per il ...

Doping - caso Schwazer : 'Sicuri che ci siano state manipolazioni sulle urine' : Bolzano - 'I nostri periti di parte ci dicono che ci sono anomalie pesanti sulle urine di Alex Schwazer '. Lo afferma il suo legale, l'avvocato Gerhard Brandstaetter, che però non vuole commentare ...

Dalla “Luna di sangue” al sole : ecco 10 curiose storie sulle eclissi dalla Cina alla Thailandia - passando per i Romani : Le eclissi di sole e di luna a volte hanno giocato un ruolo notevole nella storia dell’umanità. Dai presagi demoniaci alle prime opere di fantascienza, ecco 10 delle storie più curiose sulle eclissi. 1. Gli astrologi cinesi Le eclissi solari erano senza dubbio una cattiva notizia per gli astrologi dell’antica Cina. Secondo uno studio del 2003 pubblicato sul Journal of Astronomical History and Heritage, il sole era considerato il simbolo ...